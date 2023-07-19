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台南普濟殿完成門神修復 彩繪大師潘麗水筆下風華再現

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市中西區普濟殿完成已故國寶級彩繪大師的門神作品修復，配合文物館完工將展出，讓大師筆下風華再現。圖／台南普濟殿提供
台南市中西區普濟殿完成已故國寶級彩繪大師的門神作品修復，配合文物館完工將展出，讓大師筆下風華再現。圖／台南普濟殿提供

台南普濟殿門神由已故國寶級知名廟宇畫師潘麗水於1978年繪製，經百廟門企劃（Saving Door Gods Programme，SDGP）執行團隊完成修復，22日起配合全新完工的「普濟殿文物館」開幕展出，讓大家再次欣賞大師筆下風華、回顧在地珍貴文物。

普濟殿文物館位於南市中西區郡緯街76號，前身為台南市西區老人會會所。對保存文物和推廣文化竭心竭力的普濟殿，於2022年參與百廟門修復計畫時，也將房子收回，重新規畫為二層樓文物館。

普濟殿建於明永曆22年（西元1668年），經文化部國家資料庫記載為台灣最早的王爺廟，珍貴文物包羅萬象，文物館內展藏豐富，有1746年「殿名牌」、1819年「籤筒」、1851年「四角方形石爐」、1858年「三足圓爐」等。

廟方表示，潘麗水在普濟殿的門神作品修復是「百廟門企劃」第2案，百廟門企劃旨在成立一連結古蹟管理方、贊助方、專業修復組織、第三方監督機制，以及社會大眾公開對話的平台，提升台灣文物及藝術品修復標準，樹立專業流程及規範，並系統化培育修復人才，為台灣傳承文化經典、培育未來修復國家隊的長期計畫。

此組門神共6扇，主題分別為明間二扇武將秦叔寶、尉遲恭；次間四扇分別為：三多、多福、簪花、晉爵等四位文官。武將儀態大氣磅礴、文官姿態靈動，諸神祇畫工繁複，服飾紋樣華美，並有麗水司落款於尉遲恭箭袋；另，有別於門神常見朱紅底色，此組門神採用特殊的暗紫漆料作底，致畫面明暗對比度提高，人物主體更顯清晰，美感、力度兼具，可視為潘麗水70年代末精湛巔峰之作。

門神自1978年即坐鎮台臺南普濟殿，2007年廟宇整修時，普濟殿管委會及普濟文史研究協會發現門神因環境高溫高濕及每日使用等多重因素，保存條件不佳，多處出現明顯起甲、翹曲、開裂損痕、龜裂、佚失及褪色現象遍佈，因而將門扇退神，收藏於庫房。

文物保存與建置修復，需仰賴更多資源投入及有心人士協力參與，普濟殿盼能拋磚引玉，正視文物館的重要，對於往後更加完善的空間建置、修復計畫等，將投注經費，讓民眾得以透過實物深入了解並重建在地歷史，更讓這些珍貴文物、歷史記憶能完整保存，生生代代流傳。

文物 台南

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