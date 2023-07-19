口湖牽水(車藏)復辦 張麗善宣傳

國家重要民俗雲林「口湖牽水(車藏)」24日起連辦兩天，縣長張麗善昨天到金湖萬善爺廟，糊製水(車藏)並挑百年飯擔、放水燈來宣傳；另，文化部核定雲林16件文化資產保存修復及管理維護計畫，其中包括180多年歷史的斗六市真一寺為斗六舊城現存最古老的寺廟，預計2026年完成修復。

張麗善說，縣府融入水環境教育元素每年辦理牽水(車藏)文化祭，近兩年因疫情停辦，在廟方努力下盛大復辦。

縣府文觀處長陳璧君說，口湖牽水(車藏)首日將在下寮仔萬善爺廟推出挑飯擔祭祖靈、萬人塚點燈，蚶仔寮萬善祠及金湖萬善爺廟同步舉行放水燈；第2天於金湖萬善爺廟、蚶仔寮萬善祠展開盛大的水(車藏)追思會等系列祭儀，縣府也推出「牽水(車藏)教案」，提供給口湖鄉及四湖鄉22所國小使用。

此外，文化部核定補助雲林的文資修復管理計畫總計2億1775萬元，縣府指出，斗六真一寺原稱真一堂，是齋教與先天教2教派融合的祭祀場域，不過2010年經公告為縣定古蹟後，廟方內部出現想保留和想拆不同意見，最後董監事同意出資自籌款，總算獲文化部核定計畫經費1億650萬元。