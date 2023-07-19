助義消防毒煙 太保市贈新型面罩

嘉義縣太保市瓜果、番茄園廢棄物火警多，消防隊疲於奔命滅火，不過義消往往因設備不足暴露於有毒煙霧中，長期下來恐傷害呼吸道，為此太保市公所購入60組新型的3M救災濾煙防毒面罩捐贈縣消防局太保、嘉太分隊及太保義消分隊。太保分隊小隊長江振旺說，此款密合度高，有效隔絕救火現場濃煙臭味。

嘉縣消防局長蔡建安說，為保障消防、義消等人員救災時避免吸入有毒物質，3月已採購防毒面罩含配件共50組，且發放給救災人員於火場外圍使用，明年也已編列經費將視需求購買防毒面罩和汰換耗材。

太保市長鄭淑分表示，救災現場危險指數非常高，人員除了要防火，最重要的是還要防毒，日前義消反映救災現場迫切需要防毒面罩，盼公所協助，在代表會支持下首度補助7萬6200元，購入60組3M救災濾煙防毒面罩。

昨太保市公所及代表會前去捐贈防毒面罩，太保分隊小隊長江振旺說，此防毒面罩優點在於有快扣，戴上時可提高密合度，有效隔絕救火現場濃煙臭味，是過去的面罩無法達到的效果；太保分隊長吳俊毅說，目前分隊義消28人，感謝捐贈防毒面罩，提振隊整體隊員士氣，盼能繼續支持警消救援設備量能。