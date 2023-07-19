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左鎮民生橋大雨就淹 蓋新橋動土
台南左鎮區南171線市道的民生橋為內庄里、岡林里對外聯絡要道，往北能接台20乙線，往南去關廟、龍崎的遊客也會行經，不過橋下菜寮溪逢大雨就淹水，公所還立牌示警；市府斥資1億3000多萬改建，昨天動工，將在原橋西側蓋新橋，橋面將抬高3公尺，預計後年完工後才會拆除舊橋。
在地左鎮內庄里長謝龍泉說，菜寮溪上游不斷有土石被溪水沖刷，每年清除淤積、開挖河道，還是不斷會堆積土石，導致大雨就氾濫，新橋改建後抬高，配合清除淤積，應該可以減少水患、讓百姓更安全交通更便利。
工務局表示，民生橋目前橋長100.6公尺、寬8.6公尺，近來極端氣候常暴雨，計畫洪水位已高於計畫堤頂，整體橋梁過低，每逢汛期風雨造成淹水，改建後橋長約125公尺、寬9公尺，梁底抬高3.81公尺、橋面抬高4.18公尺，增加通洪斷面，符合河川治理計畫，工程包括南北兩側引道與既有道路銜，合計200公尺。
昨天開工動土，市長黃偉哲說，民生橋經評估後有改建必要，全力向中央爭取經費獲得補助款9100萬元，加上地方配合款總經費1億3525萬元，未來颱風豪雨時也不會漫過牆面，更安全、更方便交通。
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