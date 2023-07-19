南市和順轉運站 地方盼納生活機能

台南安南區因南科人口大幅成長，尤其年輕家庭，但交通及生活機能不佳，市府耗資1.2億元在台灣歷史博物館對面打造的和順轉運站，提供市區公車轉乘接駁，原預計今年第1季可完工，卻缺工延宕近半年，引起居民抱怨，議員希望轉運站招商要融合購物、休閒等機能。市府指出，轉運站將納入生活機能等規畫。

南市交通局指出，和順轉運站2021年動工，目前進度97%，正進行外牆裝修工程，預計8月完工，接著進行內部裝潢、招商，趕在年底前啟用；轉運站規畫蓋地上3層建築，有12席大客車乘車月台、汽車38席及機車78席停車格位，站內也打造商業空間，完工將採OT模式委外營運，除引進商家，也會要求裝設太陽能光電及電動車充電設備，打造綠能的公共交通場域。

交通局也表示，因位在台灣歷史博物館、亞太棒球訓練中心附近，周邊還有安南醫院、台江文化中心，和順轉運站可以提供幹線、市區公車轉乘接駁，也可配合棒球訓練、賽事需求，提供賽季期間轉乘接駁服務，並保留未來先進運輸系統銜接彈性。

議員蔡麗青認為，和順轉運站位在鹽行、安順、和順等住宅區的中心位置，該地區不少是南科工程師等高科技人才進駐，年輕夫妻及孩子多，但當地生活機能及休閒娛樂缺乏，跟不上人口成長進度，轉運站地理位置優越，招商應會很成功，地方相當期待不只是轉運站及公車中心，更能帶動商圈發展，未來假日應多舉辦活動，提供親子休閒去處。

市府統計，台南1至5月公車運量647萬人，比去年同期增加18.56%，主因疫情緩和，通勤族及觀光客增多，除和順轉運站，交通局另在永康、東區建大型轉運站，永康轉運站已完成招標近期可動工，東區平實轉運站為綜合性商場，將有商辦、旅館、商場等，可望下半年動工。