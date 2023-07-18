恣意追尋倒風內海遺跡 台南急水溪堤防自行車道完工

台南市政府向中央爭取在急水溪堤防建構自行車道，歷經9年投入8500萬元，完成學甲區宅港堤防至北門南鯤鯓約7公里，遊客可恣意騎著單車，追尋昔日倒風內海美麗風光。

台南市政府推廣沿海北門、學甲區的倒風內海濱海生態觀光旅遊，規畫「倒風內海雙溪景觀綠廊」自行車道，有急水溪堤頂、將軍溪畔、學甲糖鐵自行車道3條路線，遊客可一路騎到將軍馬沙溝、北門雙春濱海遊憩區等地。

其中，觀旅局自2014年起在急水溪堤防建置自行車道，經分段施工迄今投入逾8500萬元，完成自台17線北門南鯤鯓五王橋經上游東延學甲溼地，至目前學甲宅港堤防，長約7公里，在學甲溼地還有多處賞鳥區，預計明年在急水溪堤防還將完成約1公里路廊，來到台19線宅港橋，遊客可騎單車一路往西來到北門區南鯤鯓五王橋。

市府觀旅局說，急水溪堤頂自行車道沿線生態資源豐富，可追尋昔日倒風內海遺跡，騎乘單車沿線探索，讓單車旅遊更具知性與趣味性。