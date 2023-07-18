台南芒果產量創新高 13位跨黨派民代赴日行銷

期盼為台南市農業及觀光盡心力，台南市議會13位議員，還有立委陳亭妃同行，今天自高雄小港機場啓程前往日本，期間將於東京、靜岡等地舉辦3場台南芒果推廣活動，大家不分黨派，共同致力推廣美味台南芒果。

台南市議員趙昆原、林冠維、杜素吟、陳怡珍、周麗津、蔡秋蘭、吳通龍、蔡育輝、李中岑、林美燕、盧崑福、方一峰、蔡宗豪等13人，以及台南市農會、台南市政府代表，為台南芒果行銷主動出擊，除了激勵日本水果業者踴躍下單採購，也是用台南的愛文芒果做國際外交，搭起台日的友誼橋樑。

南市議會過去曾多次赴日本推廣芒果，其中，趙昆原、杜素吟、陳怡珍、周麗津、蔡秋蘭、吳通龍及林美燕等議員，更曾參與108年和歌山黑潮市場等地芒果推廣活動。議員們說，至今回想起來仍覺得十分熱血難忘，不僅分享愛文芒果的香甜美味，也提昇台日友誼，吸引日人來台觀光交流。因此在新冠疫情消退後，立即有許多議員不分黨派主動加入此次芒果推廣活動，大家都希望為家鄉的農特產品代言。

立委陳亭妃表示，每年6、7月正逢台南芒果盛產，為了替台南在地農民開創國際通路、增加實質收益，今年特別向農委會爭取經費，選擇人潮眾多的日本橫濱中華學院、東京都品川阪急百貨公司及靜岡縣靜鉄store連鎖超市等地舉辦3場大型芒果推廣活動，在現場要與日本民眾共同分享台南直接空運至日本的愛文芒果。

議員們表示，台南芒果有口皆碑，產區集中在玉井、南化、楠西、左鎮、大內、官田區，近年來果農不斷精進改良栽種技術，品質優良、產量穩定，陸續研發出許多芒果品種，尤其最受歡迎的「夏天的紅寶石」愛文芒果，更是深獲國際好評，成為台灣最具代表的水果之一。今年上半年即使雨水嚴重不足，幸好因應有方，意外使得芒果風味、甜度和外觀品質相當好，維持一貫超優水準。

此次除了赴日推廣芒果，市議員們還會前往橫濱市議會拜會，將新鮮美味的台南芒果直接呈現給日本朋友，同時也誠摯邀請日本朋友們到台南旅遊，親身感受好吃又好玩、充滿美景的魅力臺南。