雲林登革熱疫情還在燒今新增4例 累計46例確診

雲林縣本土登革熱今天新增4例確定病例，均居住在古坑鄉，經疾管署檢驗確診已累計46例，因連日午後大雨影響，戶外積水處多，雲林縣古坑鄉病媒蚊指數仍偏高，環境風險增加，衛生局呼籲民眾加強戶外積水容器巡檢及清除。

雲林縣衛生局表示，今天新增4例確定病例，1例經醫院通報確診，另3例為快篩站篩檢發現；目前經疾管署檢驗確診已累計46例，分別居住在古坑鄉（東和村6例，高林村2例、荷苞村29例、古坑村1例、水碓村2例）、斗六市（鎮南里1例、仁愛里1例、公正里1例及溪洲里2例）及台西鄉（海口村1例）。