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雲林登革熱疫情還在燒今新增4例 累計46例確診

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣衛生局指出，古坑鄉病媒蚊指數仍偏高，環境風險增加，須持續加強孳生源清除。圖／雲林縣政府提供
雲林縣衛生局指出，古坑鄉病媒蚊指數仍偏高，環境風險增加，須持續加強孳生源清除。圖／雲林縣政府提供

雲林縣本土登革熱今天新增4例確定病例，均居住在古坑鄉，經疾管署檢驗確診已累計46例，因連日午後大雨影響，戶外積水處多，雲林縣古坑鄉病媒蚊指數仍偏高，環境風險增加，衛生局呼籲民眾加強戶外積水容器巡檢及清除。

雲林縣衛生局表示，今天新增4例確定病例，1例經醫院通報確診，另3例為快篩站篩檢發現；目前經疾管署檢驗確診已累計46例，分別居住在古坑鄉（東和村6例，高林村2例、荷苞村29例、古坑村1例、水碓村2例）、斗六市（鎮南里1例、仁愛里1例、公正里1例及溪洲里2例）及台西鄉（海口村1例）。

衛生局指出，古坑鄉病媒蚊指數仍偏高，環境風險增加，須持續加強孳生源清除。最近午後常下雨，提醒民眾雨後應立即進行戶內外環境巡檢，避免積水產生病媒蚊。

雲林縣衛生局指出，古坑鄉病媒蚊指數仍偏高，環境風險增加，須持續加強孳生源清除。圖／雲林縣政府提供
雲林縣衛生局指出，古坑鄉病媒蚊指數仍偏高，環境風險增加，須持續加強孳生源清除。圖／雲林縣政府提供

衛生局 古坑 登革熱 雲林

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