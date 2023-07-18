登革熱肆虐 嘉縣夾在熱區中間已開出85張改善單

全台登革熱累計破400例，嘉義縣夾在台南、雲林中間，縣長翁章梁繃緊神經，今到六腳鄉大掃除抗疫，150名村里志工大動員，清理40個積水點、3千平方公尺髒亂區域，衛生局表示，不定期派員查核，已開立85張改善單，若複查未過將開罰。

衛生局指出，因嘉義縣還未出現案例，現就既有人力加強防疫，巡查社區住家積水容器，今年累計開出85張限期改善單，民眾配合清除積水容器，目前複查都通過檢查，尚未開立舉發單開罰，會持續清掃縣內髒亂點，請民眾清除積水容器。

翁章梁與六腳鄉長黃鉦凱沿路巡視家戶旁菜園的儲水容器、石臼、廢棄輪胎、保麗龍、寶特瓶、空屋空地及盆栽等易積水的地方。翁章梁說，清除積水是消滅蚊蟲孳生是最快方法，以六腳鄉灣北社區做示範，希望帶動大家投入防疫。

環保局表示，今天共清掉40個積水容器，重點清掃4處髒亂點，清理面積3千平方公尺，清溝長度也有3公里，呼籲鄉親每週應至少刷洗容器壁一次，且儲水桶一定要加蓋或覆蓋細紗網，不用時就倒置，自己的家園自己清，全縣總動員防堵登革熱。