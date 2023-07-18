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台南登革熱嚴峻 永康將破50例地下室嚴重積水清除加蓋

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
永康發現地下室嚴重積水立即抽水清除，加蓋封閉。記者周宗禎／翻攝
永康發現地下室嚴重積水立即抽水清除，加蓋封閉。記者周宗禎／翻攝

台南登革熱疫情嚴峻，永康區病例將突破50，五王里長陳志宏更在一處廢棄飯店地下室發現深達1.5公尺積水，區公所立即抽乾水並將地下室加蓋木板完全封閉，隔絕蚊蟲入侵。區公所下午表示，清查疫區五王市場周邊13處住宅大樓地下室，閒置的都立即清理以木板覆蓋封死、確保居民防疫安全。

區公所表示，永康區至今天18累積病例達48例、恐將突破50粒例，病例集中於五王里及三合里一帶，其他10個里也有零星個案，為了預防疫情擴散，包含五王里及三合里更擴大至鄰近的二王里都緊急進行消毒。

永康區長陳勝楠說，登革熱防疫孳生源清除工作，更需要市民配合、自主防疫，區公所將召開鄰長會議，充分說明疫情最新進展及進行衛生教育，提高防疫意識。

台南市衛生局表示，為了找出隱藏個案，衛生所於五王里民育樂中心設置擴大採血站，方便附近民眾就近採檢，若出現疑似登革熱的症狀並曾到過登革熱流行區域，應盡快主動前往接受篩檢，共同預防和控制登革熱的傳播。

台南登革熱疫情嚴峻，永康發現地下室嚴重積水立即抽水清除加蓋。記者周宗禎／翻攝
台南登革熱疫情嚴峻，永康發現地下室嚴重積水立即抽水清除加蓋。記者周宗禎／翻攝
台南登永康發現地下室嚴重積水。記者周宗禎／翻攝
台南登永康發現地下室嚴重積水。記者周宗禎／翻攝

登革熱 衛生所 疫情 台南

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