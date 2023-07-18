大車撞壞號誌燈箱 台南德洋路紅綠燈消失中...民眾憂路口死角

台南仁德區德洋路每天來往車輛多，時常是居民上下班或者中華醫事科大學生上課時必行之處。不過近來民眾發現，德洋路180巷路口對面的直立式紅綠燈消失，導致居民們不知道該看哪一盞紅綠燈才能通行。市府交通局表示，該盞紅綠燈因遭大車撞擊損壞，日後將派工趕緊安裝新號誌。

居民表示，發現紅綠燈被撤走，但不知道什麼原因，只覺得通行時不太方便。更有居民打趣地說，「是不是被小偷拿走了？」

由於該路段是民眾上下班及中華醫事科大學生上課必經之路，車流量相當龐大。居民說，路口有死角，所以都會看不到各方的號誌，都要往前探頭看其他號誌燈轉綠才能判斷是不是能通行。