雲林6處科技執法取締不禮讓行人 光這路口就達5千多件

雲林縣全縣有11處交通科技執法，今年初至7月中旬開出2萬444張罰單，其中以斗南鎮延平路與大業路口開出罰單最多，另有6處科技執法取締不禮讓行人，也取締203件，雲林縣警局交通隊表示，明年將再爭取新設17處科技執法，提升道路交通安全。

雲林縣全縣有11處科技執法，今年一月開始至7月15日止，總共舉發2萬444件，其中以超速9598件最多，其次是闖紅燈6222件、未依規定車道行駛2322件，取締最多的地方是斗南鎮延平路與大業路口有5226件，又以超速違規最多，有近4千件。

雲林縣警察局交通隊執法組長廖添寶表示，11處科技執法中有6處取締不禮讓行人，包含虎尾鎮文科路與廉使路口、斗六市大學路與鎮南路口、斗六市明德路與公明路口、斗南鎮延平路與大同路口、虎尾鎮文科路與光復路口、西螺鎮大同路與興農東西路口。

廖添寶表示，科技執法取締未禮讓行人有203件，又以斗六市大學路與鎮南路口取締87件最多，主要原因是該路口通往夜市，來往行人多，汽機車未禮讓行人件數較多。

雲林縣警察局交通隊長李仁表示，全縣今年至今交通違規舉發件數約10萬件，科技執法取締件數占2成，因科技執法取締嚴謹，今年至今申訴件數僅7件，縣警局已爭取明年增設17處，包含斗六分局區6處、斗南3處、虎尾2處、西螺1處、北港4處、台西1處，待中央核定。