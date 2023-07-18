快訊

專訪諾貝爾和平獎得主：如何不恐懼？隨時被槍殺的危險 也要勇敢做新聞

影／恐怖！棒球教練輸球抓狂 2小學生遭「捶頭撞桌」腦震盪急救

MLB／帥炸！大谷翔平追平兩分砲 第35轟甩棒帶狠勁

聽新聞
test
0:00 / 0:00

雲林6處科技執法取締不禮讓行人 光這路口就達5千多件

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣全縣有11處交通科技執法，今年初至7月中旬開出2萬444張罰單，其中科技執法取締未禮讓行人有203件，又以斗六市大學路與鎮南路口取締87件最多。記者陳雅玲／攝影
雲林縣全縣有11處交通科技執法，今年初至7月中旬開出2萬444張罰單，其中科技執法取締未禮讓行人有203件，又以斗六市大學路與鎮南路口取締87件最多。記者陳雅玲／攝影

雲林縣全縣有11處交通科技執法，今年初至7月中旬開出2萬444張罰單，其中以斗南鎮延平路與大業路口開出罰單最多，另有6處科技執法取締不禮讓行人，也取締203件，雲林縣警局交通隊表示，明年將再爭取新設17處科技執法，提升道路交通安全。

雲林縣全縣有11處科技執法，今年一月開始至7月15日止，總共舉發2萬444件，其中以超速9598件最多，其次是闖紅燈6222件、未依規定車道行駛2322件，取締最多的地方是斗南鎮延平路與大業路口有5226件，又以超速違規最多，有近4千件。

雲林縣警察局交通隊執法組長廖添寶表示，11處科技執法中有6處取締不禮讓行人，包含虎尾鎮文科路與廉使路口、斗六市大學路與鎮南路口、斗六市明德路與公明路口、斗南鎮延平路與大同路口、虎尾鎮文科路與光復路口、西螺鎮大同路與興農東西路口。

廖添寶表示，科技執法取締未禮讓行人有203件，又以斗六市大學路與鎮南路口取締87件最多，主要原因是該路口通往夜市，來往行人多，汽機車未禮讓行人件數較多。

雲林縣警察局交通隊長李仁表示，全縣今年至今交通違規舉發件數約10萬件，科技執法取締件數占2成，因科技執法取締嚴謹，今年至今申訴件數僅7件，縣警局已爭取明年增設17處，包含斗六分局區6處、斗南3處、虎尾2處、西螺1處、北港4處、台西1處，待中央核定。

李仁表示，道路交通管理處罰條例修正後，汽機車行經路口不停讓行人，將吃下6000元的罰單、機車1200元起，但一年內違規第二次就裁處6千元，還要參加道安講習，呼籲用路人確實遵守交通規則。

雲林縣全縣有11處交通科技執法，今年初至7月中旬開出2萬444張罰單，其中科技執法取締未禮讓行人有203件，又以斗六市大學路與鎮南路口取締87件最多。記者陳雅玲／攝影
雲林縣全縣有11處交通科技執法，今年初至7月中旬開出2萬444張罰單，其中科技執法取締未禮讓行人有203件，又以斗六市大學路與鎮南路口取締87件最多。記者陳雅玲／攝影

科技執法 雲林 斗六

延伸閱讀

台南科技執法 7處移動、6處固定測速照相報你知

影／這些沒禮讓行人的車慘了！18秒連開8車罰單

台中21處易肇事路口設科技設備　3個月告發4.1萬件！

中市科技執法奏效 3到6月事故數低於111年同期

相關新聞

嘉縣二期稻作停灌 8月中開放申請補償每公頃8.5萬元

今年曾文水庫、烏山頭水庫蓄水量不佳，嘉義縣全區二期稻作停灌，停灌面積約1萬7285公頃，受影響範圍包括民雄、新港等11個...

雲林6處科技執法取締不禮讓行人 光這路口就達5千多件

雲林縣全縣有11處交通科技執法，今年初至7月中旬開出2萬444張罰單，其中以斗南鎮延平路與大業路口開出罰單最多，另有6處...

提振救火英雄士氣 嘉義太保市公所捐贈快扣防毒面罩

為保障救災人員安全、提振士氣及吸引更多人加入義消行列，嘉義縣太保市長鄭淑分在代表會支持下，補助7萬6200元購60組最新...

南市公車族變多了！今年運量增近2成 司機服務再優化

台南市今年1至5月公車運量647萬人，比去年同期增加 18.56%，市政府交通局為提升公車整體服務品質，開辦3場「公車從...

竹編大師張永旺深入社區授課 喚醒居民產業記憶

台南關廟區早期居民以竹編產業為生，不過隨著時間推移，此技藝漸漸鮮為人知。為喚醒在地居民的回憶，區公所邀請竹編大師張永旺授...

左鎮民生橋大雨就淹危害人車安全 今動土改建

台南市左鎮區南171線市道民生橋，因橋面過低，大雨菜寮溪就淹水阻斷通行、危及往來人車與居民生活，市府爭取中央補助加上配合...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦