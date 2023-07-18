提振救火英雄士氣 嘉義太保市公所捐贈快扣防毒面罩
為保障救災人員安全、提振士氣及吸引更多人加入義消行列，嘉義縣太保市長鄭淑分在代表會支持下，補助7萬6200元購60組最新型的3M救災濾煙防毒面罩，今天捐贈轄內太保、嘉太分隊及太保義消分隊，盼能對救災人員提供更多一層的保障。
逢清明節期間火警頻傳，加上太保市瓜果、蕃茄園廢棄物火警多，消防員及義消人員疲於奔命執行滅火，因現場煙霧具有毒性，義消往往因設備不足，暴露於有毒煙霧中，長期下來恐造成呼吸道傷害。
市長鄭淑分表示，救災人員現場危險指數非常高，除了要防火，最重要的是還要防毒，日前義消跟她說救災現場迫切需要防毒面罩，盼公所補助，在代表會支持下首度補助7萬6200元，購入60組3M救災濾煙防毒面罩，防止有毒氣體傷害救災人員身體。
小隊長江振旺表示，這次的防毒面罩優點在於有快扣，戴上時可以提高密合度，有效隔絕救火現場濃煙臭味，是過去的面罩無法達到的效果，這此捐贈的等級是最新的高的濾煙防毒面罩。
太保分隊長吳俊毅表示，目前分隊義消共28名，感謝市公所與代表會支持捐贈防毒面罩，不僅讓大家執行救災工作能避免受毒煙霧影響身體，更提振隊整體隊員士氣，盼能繼續支持警消救援設備量能。
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