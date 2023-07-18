南市公車族變多了！今年運量增近2成 司機服務再優化

台南市今年1至5月公車運量647萬人，比去年同期增加 18.56%，市政府交通局為提升公車整體服務品質，開辦3場「公車從業人員服務品質提昇講座」，有「公車無障礙上車SOP教學」與「道路安全及相關法學知識」二大項課程，幫助公車駕駛朋友精進身心障礙等交通弱勢族群的服務SOP。

另針對禮讓行人議題，先前曾發生公車司機猛按喇叭催行人過馬路，將加強提升道路交通安全法學知識，營造乘客友善及安全的乘車品質。

交通局長王銘德表示，市長黃偉哲相當重視弱勢族群外出交通需求，致力推動無障礙友善公共運輸服務，提供市民朋友最優良的乘車環境，近年來更大力推動小黃公車深入偏鄉服務行動不便的年長者外出採買或就醫，今年5月31日起本市陸續推出「大台南公車無限搭299」、「公車+台鐵無限搭399」及跨三縣市的「南高屏公共運輸走透透999」月票方案，提供更多元完善的公共運輸服務。

王銘德指出，市區公車駕駛長時間行駛在不確定路況的道路上開車，時刻面對潛在行車安全風險，為增進駕駛道路交通安全相關知識，開辦「道路安全及相關法學知識」課程，另因觀察到常有身障民眾有搭乘公車的需求，特別邀請社團法人台南市無障礙協會，直接移師客運公司調度站講授「公車無障礙上車SOP教學」課程，以精進公車駕駛朋友操作輪椅SOP技能。

公共運輸處處長吳俁之表示，「公車無障礙上車SOP教學」課程，可讓駕駛精進駕駛行為並更熟悉操作無障礙設備上下車服務流程，「道路安全及相關法學知識」，增進公車駕駛防禦駕駛觀念，深具實用性，今年也增加心靈成長課程，讓公車司機面對乘客、行人及其他車輛時，能夠紓壓穩定情緒，也邀請醫師講解司機常見的疾病，建立正確及健康的生活方式。