竹編大師張永旺深入社區授課 喚醒居民產業記憶

台南關廟區早期居民以竹編產業為生，不過隨著時間推移，此技藝漸漸鮮為人知。為喚醒在地居民的回憶，區公所邀請竹編大師張永旺授課，讓學員親手用竹子編織圓餅盒。張永旺表示，這項技藝得重視傳承且多元發展，讓大家能夠看見關廟當時竹編工藝的風華。

57歲的張永旺為台南關廟人，從小看著竹編藝師的母親盧靖枝從事竹編，耳濡目染下便習得這項工藝。

張永旺說，早期關廟地區民眾們以竹編賴以維生，所以在媽媽那代，當地居民深怕競業不會外傳。媽媽只能從旁看著學，等到事業有成，媽媽曾在他國高中的時候表達，希望把這項技術能夠向外傳承。

這番話深植在張永旺心中迴盪著。從此大專院校、國高中、國小甚至是幼兒園及社區，都有他教學的蹤影。張永旺表示，他的教學會因材施教，針對不同年齡層安排不同難度的課程，也讓學生們能夠從中獲得成就。

這次關廟區公所邀請他到五甲里授課，讓社區民眾們能夠學習竹編圓餅盒。里民們表示，知道早期關廟竹編工藝很有名，卻沒體驗過很新奇。