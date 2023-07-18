左鎮民生橋大雨就淹危害人車安全 今動土改建

台南市左鎮區南171線市道民生橋，因橋面過低，大雨菜寮溪就淹水阻斷通行、危及往來人車與居民生活，市府爭取中央補助加上配合款改建，今天開工動土，橋面抬高3公尺，預計114年初完工，可改善遇大雨阻斷通行的狀況。

左鎮區民生橋北延連接台20己，是內庄里及岡林里居民對外重要的聯絡道路。現況是4跨工型梁橋，橋長100.6公尺、寬8.6公尺，由於極端氣候經常暴雨，計畫水位已高於計畫堤頂，整體橋梁過低，每逢汛期風雨造成淹水，導致橋梁阻斷封路，影響居民出入安全。

市長黃偉哲表示，左鎮民生橋經評估後有改建必要，全力向中央爭取經費補助改建，經向水利署爭取獲得補助款9100 萬元，加上地方配合款3895萬元及用地費約530萬元，總經費1億3525萬元，預計工期420日曆天。

工務局表示，民生橋改建後橋長約125公尺、寬9公尺，配置跨預力I型橋，完成梁底抬高3.81公尺、橋面抬高4.18公尺，符合河川治理計畫；橋梁南北兩側引道工程合計200公尺與既有道路銜接。

民生橋改建完成增加通洪斷面，可改善菜察溪排水功能及降低區域淹水損失，解決居民長期水患之苦，提升左鎮區居民生活品質、交通便利及安全。

黃偉哲表示，這裡原本出入非常不方便，橋梁改建後颱風豪雨時也不會漫過牆面，大家更安全更方便交通。感謝中央補助，工程會做好準時完工，讓大家出入方便安全。