嘉市北興「老市場」將消失 地方盼遷建轉型活化

嘉義市鐵路高架及新建高架火車站，將在2026年完工，北興路橋及橋下老市場公有市場將拆除消失，目前市場榮景不在，剩20多攤苦撐經營，面臨3年後拆除，攤商顧客憂心，市議員張秀華要求市府將市場遷移到高架的鐵路橋下，協助轉型活化市場、再現榮景，獲議會通過。

市府建設處說，北興市場在陸橋下，將來鐵路高架，陸橋會拆掉，包括博愛及嘉雄路橋也會拆除，橋下空間會變成道路，這3座利用陸橋下空間場所都要遷移，包括市場在內，將調查攤商經營、安置意願，未來遷移選址包括鐵軌路廊下方有無空間，或附近有無合適土地；短期協助修繕、維護環境清淨美化。

張秀華說，北興市場歷史悠久，是居民買賣生鮮食品、日常雜貨場所，不僅是嘉義人共同回憶，也見證早期繁華，請市府在鐵路高架化完工後，遷移到高架鐵路橋下，整修設備，保留傳統市場文化、照顧攤商生計，轉型活化市場，提供攤商與市民優質消費環境。

「期待老菜市仔振興重生」，攤商說，北興陸橋未建前是平交道，北興街整條街都是攤販，興盛時期從早上賣到入夜，500公尺有6、7間金飾店3間中藥房，建陸橋後變死巷，鐵路局宿舍搬遷，人潮流失，北興市場是市府管理公有市場，至今近半世紀，鐵路高架施工，變成即將消失「黃昏」市場。攤商說，每個攤位月租金千餘元，以前生意好現在不好，攤商客人流失，只能過一天算一天。