嘉義80歲袖珍模型老工藝師封刀前授徒 門生學藝1年成果驚豔

80歲嘉義縣袖珍模型工藝師陳振龍，去年封刀前，開班授課，帶領學員製作嘉義市定古蹟「原嘉義神社附屬館所」齋館-檜木模型建築袖珍模型，傳授半世紀工藝，這是他傳授技藝最後一次，5位學員來自各界菁英，用心學習，展現齋館模型成果，栩栩如生，讓人驚豔。

「藝起閃耀再現風華！」檜木建築模型課程結業式，周六上午10點將在嘉市林森東路998號「森林走走吧工作室」舉行，邀請市長黃敏惠見證陳振龍指導學生完成的市定古蹟「原嘉義神社附屬館所」齋館-檜木模型建築，隨後在市立博物館展出。

森林走走吧工作室及嘉市文化局合辦的「舊有建築活化再利用工作坊」，繼2020年辦理「舊有建築模型工作坊」，完成「北門車站」、「鹿寮里菸樓」，陳振龍「封刀」前在「森林走走吧工作室」授課，以檜木舊料製作市定古蹟「原嘉義神社附屬館所」-齋館建築模型。

陳振龍說，齋館技法是他授課最難一座，他曾為思考如何把齋館美呈現在20分之1比例模型失眠，除應用車站模型構造講究直線方正原則，齋館圓弧形天花板及屋脊上斗拱雕花是難突破技法，邀請嘉市欄間雕刻第一人陳佐民老師，指導學員製作屋脊裝飾，另邀請20餘年前參與史蹟資料館整建的余宗翰協助。

結訓學員5人來自各方菁英，包含森林走走吧工作室負責人李淑玲、機械專業工程者林榮山、水電工程專業工作者李正展、嘉市檜木燒烙協會理事長楊玲，建築系畢業余庭豪。陳振龍對學員表現很滿意，大讚「青出於藍更勝於藍，學員如此認真學習，我怎能不傾囊傳授。」