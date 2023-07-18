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布袋好美里 新增國土無人管

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義報導
嘉義縣布袋鎮好美里多年種樹固沙，增加25公頃沙灘，圖為居民今年種的椰子樹幼苗。記者黃于凡／攝影
嘉義縣布袋鎮好美里多年種樹固沙，增加25公頃沙灘，圖為居民今年種的椰子樹幼苗。記者黃于凡／攝影

嘉義縣布袋鎮好美里沙灘8年多前起固沙復育，長老教會、社區推動做圍籬、種樹，將沙灘面積拓增25公頃，至今種1萬700顆木麻黃、水黃皮、黃槿等樹，但這塊新增的國土缺乏管轄單位，居民陳情幼苗需水車灌溉、林務局今年起也不再提供樹苗；對此，縣長翁章梁昨天視察說，會媒合各單位開協調會來解決。

好美社區發展協會理事長蔡信得說，好美里沙灘流失最嚴重時，海岸線貼近陸地，持續流失會造成堤防危機，若沙太多又會飄進魚塭造成文蛤死亡，固沙和防風並重下，歷年由林務局提供木麻黃樹苗，海岸線至岸邊距離從150公尺，拉長至逾400公尺。

蔡信得也說，今年林務局以非管轄區不再提供樹苗，將自行籌措經費種樹固沙，每年新種百棵樹苗盼有水車、每月給予1至2次灌溉幼苗；好美農漁產業經理鄭怡雯說，沙灘養分貧脊，樹苗不一定能存活，若沒有下雨約須兩周灌溉1次，才能確保樹苗不會枯死，期望公私合力推動觀光。

議員翁聰賢認為，好美里這塊新增沙灘在地圖上不存在，原則上是內政部管轄，但台17線以西算是雲嘉南濱海國家風景區管理處負責，土地目前權責不清楚，牽涉經費，權責合理情形下才能提供協助。

翁章梁指出，將媒合雲嘉南風管處、布袋鎮公所、長老教會等單位開協調會，討論所需人力、物力，也尋找擴大養沙成效的方式，還可推動在地深度旅行。

沙灘 翁章梁 嘉義

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