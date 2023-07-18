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「騎車我行我素」台南老人車禍死亡多

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南報導

台南去年車禍死亡人數為6都第2高，30日內交通事故死亡人數312人，老人就有142人、占45%，市府為提升高齡者用路安全的風險意識，昨天啟動路老師與區里合作宣導高齡交通安全計畫，採淺顯、活潑方式。不過有議員建議，也要解決老人家常無照騎車情形。

交通局統計，分析老人車禍發生原因，主因騎機車沒戴安全帽、沒依號誌燈指示通過路口，或是橫越道路，其中有些老人家可能視力不佳或恍神，綠燈不過，快亮紅燈急於搶過而發生車禍，也顯示年長者對用路安全風險意識不高的問題。

市長黃偉哲說，鎖定高齡族群，結合交通、民政與教育體系，並搭配路老師落實交安宣導，例如藉鄰里旅遊在遊覽車上放交通安全的宣導影片，讓道安觀念意識深植心中，希望車禍死亡人數再降低。

局長王銘德指出，宣導會針對老人因車禍死亡人數較多的里優先宣導，主題內容包括行人、自行車、汽機車與電動代步器等正確用路知識，並結合路老師以淺顯易懂、活潑有趣的互動方式。

市議員林依婷認為，老人家無照騎車很普遍，社區常有交通宣導，但老人家沒在聽，「到了馬路上還是我行我素」，建議輔導考照、協助重新學習，以及建置更便捷的公共運輸系統最有效；王銘德回應，會納入宣導，並請監理站協助長者考照。

車禍 意識 議員

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