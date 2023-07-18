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台南道路工程護蟹 環團盼增交管

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南報導
台南市和緯路延長段9月完工，市長黃偉哲視察施工情形。記者鄭惠仁／攝影
台南市和緯路延長段9月完工，市長黃偉哲視察施工情形。記者鄭惠仁／攝影

串聯台南市北、中西、安平及安南區的和緯路五段延伸工程預定9月完工，地方先前質疑造成陸蟹釋幼會遭路殺、路面設計影響行車安全，市長黃偉哲昨視察給肯定，不過議員建議彎道處設跳動路面防摔車，環團也盼陸蟹繁殖季能交通控管。工務局說明，工程採納專家建議，顧及生態與道路安全，會再強化保護措施。

和緯路五段延伸工程長1公里，經3年施工，進度已超過92%，因護蟹團體的倡議，整個道路設計也顧及到此區凶狠圓軸蟹族群每年7至11月的抱卵釋幼繁殖期，母蟹會越過堤岸到鹽水溪下卵，繁衍下一代；另，民眾擔心此道路在接近民權路時有個彎道，可能會摔車，造成行車安全的問題。

黃偉哲昨視察施工情形，工務局表示，7月適逢陸蟹釋幼旺季，工程採納專家建議，配合增設陸蟹通道於分隔島、雙孔箱涵處及增設護蟹減速告示牌，未來也會配合陸蟹釋卵季晚上適時控管車輛，防止陸蟹被壓死；過彎處路段則有「超高設計」，讓車輛過彎保持穩定和平衡，以提高行車的安全性和舒適性

台南社大副研究員陳泰豪指出，雙孔箱涵因有水，若抱卵母蟹通過，可能蟹卵會掉在水裡，影響繁殖，另螃蟹通過路面也可能會被壓死。工務局代理局長陳世仁說，將在箱涵綁繩線協助母蟹到堤岸，若仍不足，會再加強護蟹措施。

市議員林依婷認為，延伸道路完工後，從和緯路過華平路，快接近民權路時有彎道，若車速太快可能會「犁田」，建議設置跳動路面、警示標誌等防摔車。工務局回應，會納入考量。

工務局指出，獲中央補助3.5億元，辦理中西區和緯路五段延伸工程，預計今年完工後，打通和緯路的最後一哩路。此外，和緯路附近的安平跨港大橋第7度流標，23日再招標，黃偉哲說，期待順利發包。

黃偉哲

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