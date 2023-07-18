高鐵軌道下道路破損 雲林近期內封路動工

雲林縣土庫鎮高鐵沿線列屬地層下陷區，軌道下方雲158甲線通往雲97線的便道，雖只短短約500公尺，但車流大路面受損累累，縣府以專案向高鐵局申請修繕獲准，將以不影響高鐵地基安全的低強度、高流動建材施工；縣長張麗善昨天會勘後表示，近期內封路動工，10月完工。

土庫鎮長陳特凱說，高鐵便道開通多年，車流大卻未曾修繕，路面凹陷破損累累，影響行車安全，居民陳情希望改善。縣府表示，在路口設有限重10噸以下的車輛通行，但地方反映長期來仍有不少大型車為求方便直接通行，才使路面受損，也將請警方加強取締。

昨縣府會同議員現勘，工務處長汪令堯說，高鐵軌道下寬度4.7公尺的兩側便道，將修繕共約630公尺，採低強度、高流動混凝土施工法，打造路基更加穩固，預算約390萬元。

張麗善指出，高鐵下道路屬鐵路禁限建範圍，便道不能任意挖掘施工，須依「鐵路兩側禁建限建辦法」規定辦理，因此工務處以專案計畫向高鐵局申請修繕，預定今年9月動工，屆時將封路約50天，請車輛繞道。

高鐵土庫段過去以每年約6.5公分的沉陷量下陷，後來沿線禁抽地下水、推廣旱作，廣闢黃金廊道，才較為減緩。