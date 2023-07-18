聽新聞
test
0:00 / 0:00

高鐵軌道下道路破損 雲林近期內封路動工

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林報導

雲林縣土庫鎮高鐵沿線列屬地層下陷區，軌道下方雲158甲線通往雲97線的便道，雖只短短約500公尺，但車流大路面受損累累，縣府以專案向高鐵局申請修繕獲准，將以不影響高鐵地基安全的低強度、高流動建材施工；縣長張麗善昨天會勘後表示，近期內封路動工，10月完工。

土庫鎮長陳特凱說，高鐵便道開通多年，車流大卻未曾修繕，路面凹陷破損累累，影響行車安全，居民陳情希望改善。縣府表示，在路口設有限重10噸以下的車輛通行，但地方反映長期來仍有不少大型車為求方便直接通行，才使路面受損，也將請警方加強取締。

昨縣府會同議員現勘，工務處長汪令堯說，高鐵軌道下寬度4.7公尺的兩側便道，將修繕共約630公尺，採低強度、高流動混凝土施工法，打造路基更加穩固，預算約390萬元。

張麗善指出，高鐵下道路屬鐵路禁限建範圍，便道不能任意挖掘施工，須依「鐵路兩側禁建限建辦法」規定辦理，因此工務處以專案計畫向高鐵局申請修繕，預定今年9月動工，屆時將封路約50天，請車輛繞道。

高鐵土庫段過去以每年約6.5公分的沉陷量下陷，後來沿線禁抽地下水、推廣旱作，廣闢黃金廊道，才較為減緩。

高鐵 張麗善 地層下陷

延伸閱讀

雲林高鐵管制區唯一便道 路面破損嚴重縣府專案修路

享全套伴手禮、SUP體驗2天深度遊 雲林徵求海洋音樂祭代言人

響應聯合國SDGs 全台首屆「蔬跑盃」在雲林縣綠色隧道成功舉辦 逾3000人跑進綠色生活

雲林與佛光山簽署合作備忘錄 星雲這段因緣再被提起

相關新聞

台南道路工程護蟹 環團盼增交管

串聯台南市北、中西、安平及安南區的和緯路五段延伸工程預定9月完工，地方先前質疑造成陸蟹釋幼會遭路殺、路面設計影響行車安全...

高鐵軌道下道路破損 雲林近期內封路動工

雲林縣土庫鎮高鐵沿線列屬地層下陷區，軌道下方雲158甲線通往雲97線的便道，雖只短短約500公尺，但車流大路面受損累累，...

「騎車我行我素」台南老人車禍死亡多

台南去年車禍死亡人數為6都第2高，30日內交通事故死亡人數312人，老人就有142人、占45%，市府為提升高齡者用路安全...

布袋好美里 新增國土無人管

嘉義縣布袋鎮好美里沙灘8年多前起固沙復育，長老教會、社區推動做圍籬、種樹，將沙灘面積拓增25公頃，至今種1萬700顆木麻...

嘉義科學168 最後1天

嘉義市港坪體育館舉行的科學168教育博覽會吸引數萬人次參觀，學童嗨玩46個闖關關卡，還有科技教育「機器人夢工廠」、戶外樹...

羅一鈞到台南參與登革熱會議 喊話市府：開罰單太客氣了點

台南市登革熱疫情沒有減緩趨勢，疾病管制署副署長羅一鈞今天南下參加台南市的防治會議，認為市政府開罰單「太客氣了一點」，民眾...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦