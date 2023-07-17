台南芒果手做特調「楊枝甘露」 日本媒體大幅報導

台南市府赴日本行銷芒果卯足全力；市長黃偉哲與駐日代表謝長廷特別以台南愛文芒果等為主要基底，手做日本2023年最流行食物冠軍的楊枝甘露，引起日本媒體大幅報導，也拉升台南芒果在日本知名度。

台南市政府農業局說，楊枝甘露源自香港，在台灣改良為以手搖飲後，風潮吹進日本；根據日本TBS電視台報導預測，楊枝甘露今年將會打敗珍珠奶茶，登上日本2023年最流行食物第一名。記者會上，謝長廷與市長黃偉哲，以台南愛文芒果、紅文旦、小珍珠、椰漿、日本當地的牛奶，調製出最具話題性的飲品「楊枝甘露」，媒體報導之餘也詢問來台南取材可能性。

農業局說，本月14日在東京日本橋舉辦記者會，來自全日本的通路商及媒體雲集，黃偉哲一行人與静岡鉄道株式会社靜鐵超市、Royal Park Hotel連鎖飯店、八景島遊樂園飯店、Ross Hotel等通路展開對談，對於日本御中元期間，台南芒果訂購量暴增，黃表達感謝之意，橫濱Royal Park Hotel連鎖飯店取締役副社長仲條彰規表示，飯店因應台南芒果季特別在橫濱Royal Park Hotel五星級飯店內推出台南芒果塔及台南芒果蛋糕甜點、西武集團旗下的八景島遊樂園，也在7月中旬開始，推出台南芒果系列產品。

農業局李建裕表示，以往日本消費者不太習慣網路採購水果，近年來台灣水果在日本部分線上銷售也逐漸有超越實體新趨勢，日本樂天、自然屋物產株式會社（自然屋跨境電商）、日本誠品生活，都紛紛推出台南芒果日本下訂台灣產地直送服務，銷售網址如下：

★日本樂天

https://reurl.cc/p685xe

https://reurl.cc/v7G6W1

★日本自然屋物產株式会社(自然屋跨境電商)

https://reurl.cc/Yem0eo