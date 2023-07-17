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稽查人員上門還在辯「不會孳生孑孓」 雲林4天開出26張罰單

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣環保局上周五派出空拍機揪出有孑孓的積水容器開罰，至今已開出26張罰單，不少民眾看到稽查人員上門，仍辯稱積水容器不會孳生孑孓，甚至發脾氣嗆稽查人員。圖／雲林縣政府提供
雲林縣環保局上周五派出空拍機揪出有孑孓的積水容器開罰，至今已開出26張罰單，不少民眾看到稽查人員上門，仍辯稱積水容器不會孳生孑孓，甚至發脾氣嗆稽查人員。圖／雲林縣政府提供

雲林縣登革熱疫情尚未緩解，今天新增1例確定病例，住在古坑鄉，全縣累積確診已有42例，擔心疫情蔓延，縣府鐵腕執法嚴懲，上周五派出空拍機揪出有孑孓的積水容器開罰，至今已開出26張罰單；不少民眾看到稽查人員上門，仍辯稱積水容器不會孳生孑孓，甚至發脾氣嗆稽查人員，漠視自身及他人健康，讓稽查人員相當無奈。

衛生局表示，今日新增1例確定病例住在古坑鄉荷苞村，是7月12日通報的疑似個案，經社區快篩站篩檢及醫院通報確診，全縣確診已累計42例，分別居住在古坑鄉（東和村6例，高林村1例、荷苞村26例、古坑村1例、水碓村2例）、斗六市（鎮南里1例、仁愛里1例、公正里1例及溪洲里2例）及台西鄉（海口村1例）。

因古坑鄉荷苞村為疫情熱區，衛生局持續派員至荷苞村實施逐戶訪視衛教，若發現疑似登革熱症狀的民眾，立即協助抽血進行登革熱NS1快篩，縣府今天也在古坑鄉衛生所召開「雲林縣政府登革熱防治應變中心第二次會議」，將加強稽查積水容器，並貫徹強力執法。

雲林縣環保局上周五開始在古坑鄉巡查積水容器，並派出空拍機空中巡查，若在疫情熱區發現有孑孓的積水容器，立即開罰6千元，非熱區開罰1200元，今天開出8張罰單，上周五累計至今天已開罰26張罰單。

雲林縣政府宣導民眾加強清除積水容器已兩周，上周五開始告發開罰，有民眾看到稽查人員找上門，仍辯解積水容器不會長孑孓，希望稽查人員不要告發，並推說是政府宣導不足，甚至有民眾嗆稽查人員「要找人來處理」，讓稽查人員相當無奈。

雲林縣衛生局長曾春美表示，最近午後常下雨，提醒民眾雨後應加強戶內外環境巡檢，避免積水產生病媒蚊，清除所有積水容器消滅孳生源，是預防登革熱最有效的辦法，這項工作不能單靠政府機關，必須大家一起參與，才能短時間內達成目的，縣府已在古坑衛生所設置常態性快篩站，呼籲民眾若有登革熱疑似症狀應盡速快篩。

雲林縣環保局上周五派出空拍機揪出有孑孓的積水容器開罰，至今已開出26張罰單，不少民眾看到稽查人員上門，仍辯稱積水容器不會孳生孑孓，甚至發脾氣嗆稽查人員。圖／雲林縣政府提供
雲林縣環保局上周五派出空拍機揪出有孑孓的積水容器開罰，至今已開出26張罰單，不少民眾看到稽查人員上門，仍辯稱積水容器不會孳生孑孓，甚至發脾氣嗆稽查人員。圖／雲林縣政府提供
雲林縣環保局上周五派出空拍機揪出有孑孓的積水容器開罰，至今已開出26張罰單，不少民眾看到稽查人員上門，仍辯稱積水容器不會孳生孑孓，甚至發脾氣嗆稽查人員。圖／雲林縣政府提供
雲林縣環保局上周五派出空拍機揪出有孑孓的積水容器開罰，至今已開出26張罰單，不少民眾看到稽查人員上門，仍辯稱積水容器不會孳生孑孓，甚至發脾氣嗆稽查人員。圖／雲林縣政府提供

古坑 衛生局 登革熱

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