奇美音樂節9月登場 重溫大銀幕雅俗共賞古典樂

奇美博物館主辦「奇美音樂節」邁入第4年，9月登場，今年以「銀幕上的古典音樂」為主題，帶領樂迷聆賞電影中的古典樂，並搭配史特拉底瓦里、波吉11把名琴演出。

奇美博物館今天發布新聞稿指出，過去音樂節曾介紹古典樂派貝多芬與莫札特、浪漫樂派蕭邦與李斯特等作曲家，今年則是從通俗大眾文化切入，以「電影」為主題，陪伴大家重溫大銀幕上那些令人印象深刻古典音樂。

奇美博物館指出，此次邀請知名作家焦元溥擔任音樂節策劃及導聆，精選許多在電影中出現過的古典音樂創作，為大家解析其中奧妙，同時傾聽這些樂曲背後創作故事，藉由鋼琴、豎笛及鋼琴三重奏，以及交響樂團等不同形式，呈現多元豐富電影配樂樣貌。

館方指出，奇美音樂節一大特色是名琴助陣，此次精選製琴巨擘史特拉底瓦里的3把名琴，以及首次在音樂節亮相的當代義大利頂尖製琴家安薩爾多．波吉8把名琴，總計11把大師名琴輪番獻聲，讓民眾聽個過癮。

館方指出，音樂節首場活動由策劃人焦元溥打頭陣，於9月9日在館內推出專題講座，邀請大家從音樂重新認識電影，另有4場音樂會，前3場在奇美博物館演出，包括10月7日「鋼琴即人生：汪奕聞鋼琴獨奏會」、10月14日「豎笛逍遙遊：賴俊諺豎笛獨奏會」、10月28日「情迷三重奏：南台灣鋼琴三重奏」。

館方指出，11月4日壓軸場「交響琴人夢：大植英次、魏靖儀與NTSO」將在高雄衛武營音樂廳上演，由國際指揮家大植英次、知名小提家魏靖儀，以及國立台灣交響樂團同台演出，並一口氣祭出9把名琴登台。