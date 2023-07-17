高階警官資訊專業鴻海挖角 南市警局給祝福

前台南市警察局交通大隊大隊長周冠輝擁有資訊安全方面專業，加上從警逾30年經歷豐富，自請退休後獲鴻海集團延攬，到集團內1家公司擔任資訊部門主管，市警局給予祝福。

今天有媒體報導指出，周冠輝資訊科技安全專業深獲肯定，在警界實務經驗豐富，原就有多家民間企業透過管道想要延攬，後來鴻海集團也開出優渥薪資搶才。周冠輝評估認為可發揮本身專業，決定於7月提前自請退休轉換跑道，向台南市警察局長廖宗山告知此事後獲得祝福。

台南市政府警察局對此回應指出，尊重周冠輝個人生涯規劃，並予以祝福，周冠輝則低調婉拒受訪。

據台南市警察局資料，周冠輝為中央警察大學資訊管理（學）系正科第58期畢業，歷任台東縣警察局大武分局、澎湖縣政府警察局馬公分局、嘉義市政府警察局第一分局等縣（市）分局分局長、連江縣警察局督察長、嘉義市政府警察局主任秘書、高雄市政府警察局督察、台南市警察局資訊室主任等職務，今年1月接任交通警察大隊大隊長。