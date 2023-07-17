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不讓日月潭泳渡專美於前！南市首辦泳渡虎頭埤 18日開始報名

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市政府將在8月13日舉辦虎頭埤泳渡活動，市長黃偉哲今天宣布啟動。記者鄭惠仁／攝影
台南市政府將在8月13日舉辦虎頭埤泳渡活動，市長黃偉哲今天宣布啟動。記者鄭惠仁／攝影

不讓日月潭泳渡專美於前，台南市政府呼應市議員李偉智在虎頭埤舉辦泳渡的建議，決定8月13日舉辦「2023虎頭埤水與綠─泳渡虎頭埤」活動，原定100組名額，市長黃偉哲今天再加碼50組，會廣發英雄帖，邀各路高手參加，明天18日報名，預料會秒殺，欲參加民眾手腳要快。

黃偉哲表示，虎頭埤是台灣第一座水庫，首次辦泳渡活動，甚具意義，而能夠參加更是彌足珍貴，他說，據傳已有許多民眾摩拳擦掌準備搶報名，為了讓更多人有機會參加，從原先規畫的100組，再增加50組名額。

他說，外界建議可在虎頭埤辦泳渡活動，市府從善如流，而且即知即行、劍及履及，在今年夏天推出；但任何的水上活動首重安全，市府也特別強化安全措施，以最高的安全標準來舉辦水上活動。

觀旅局代理局長林國華表示，新化區的虎頭埤是台灣最早興建的灌溉用水庫，有台灣首座水庫之稱。除實用性外，坐擁湖光山色美景，每年阿勃勒花季，在美不勝收的黃金雨中，遊人如織。這是台南首次辦理埤塘泳渡活動，先以試辦方式，泳渡距離規畫在往返1500公尺的中距離長度，採團體報名，每組限5至8人。

為確保泳者安全，水上每250公尺設浮台供泳者休息與補給水分，每200公尺配1艘救生艇及2名救生人員，更有機動的SUP及人員戒護，讓泳者可以停靠或休息；若途中身體不適，也不用慌張，抱住自備的救生浮標吹哨子或脫泳帽求救，立即有救生人員協助。

泳渡虎頭埤活動報名時間自7月18日12時起至7月31日17時截止，泳渡活動當日9點前虎頭埤風景區開放免費入園。

「2023虎頭埤水與綠-泳渡虎頭埤」活動報名網址: https://www.beclass.com/rid=274b23264a6837c3f5ab

泳渡虎頭埤活動FB粉絲頁：https://www.facebook.com/profile.php?id=100094222347176

虎頭埤風景區官網：https://htp.tainan.gov.tw/

虎頭埤周邊旅遊資訊查詢可至台南旅遊網https://www.twtainan.net/

台南市政府將在8月13日舉辦虎頭埤泳渡活動，市長黃偉哲今天宣布啟動。記者鄭惠仁／攝影
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虎頭埤 台南 水庫

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