嘉縣好美里「長出」25公傾沙灘 種樹固沙遇難題

嘉義縣布袋鎮「天空之鏡」好美里沙灘近年復育有成，沙灘面積拓增25公頃，海岸線至岸邊距離增加近300公尺，但這塊新增的國土缺乏管轄單位，林務局今年不再提供樹苗，由地方自行購買，也面臨需水車灌溉樹苗困境。縣長翁章梁今視察說，將媒合公私單位開協調會一起解決。

議員翁聰賢說，好美里沙灘早期曾存在過，但因沙洲流失而消失，這幾年在社區努力下又回來了，這塊新增沙灘在地圖上不存在，屬於未登錄土地，原則上是內政部管轄，但台17線以西算是雲嘉南濱海管理處負責，土地目前權責不清楚，應召開協調會釐清權責，在權責合理情形下才能提供協助。

好美社區發展協會理事長蔡信得說，好美里沙灘流失最嚴重時，海岸線貼近陸地，若沙持續流失會造成堤防危機，若沙太多又會飄進魚塭造成文蛤死亡，固沙和防風並重下，歷年由林務局提供木麻黃樹苗，9年來種植1萬多棵樹，盼縣府提供水車，每月給予1至2次灌溉幼苗。

蔡信得說，經地方共同努力種樹固沙，現將沙灘面積拓增25公頃，海岸線至岸邊距離從150公尺，拉長至逾400公尺，增加的沙灘屬於國有未登錄土地，因缺乏管轄單位，現在種樹面臨難題，今年林務局以非管轄區不再提供樹苗，將自行籌措經費繼續種樹固沙。

好美農漁產業經理鄭怡雯說，海岸邊經常飄來廢棄蚵棚，廢物利用改製成圍籬，插在沿岸固沙，沙灘面積擴大後就可以種樹，但沙灘養分貧脊，樹苗不一定能存活，若沒有下雨約需2周灌溉一次，才能確保樹苗不會枯死，期望公私合力推動觀光，讓好美里的故事被看見。