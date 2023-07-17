快訊

政大書城8月底停業李銘輝證實 網友讀者不捨

母親報案協尋失蹤10年兒子 軍方閒置眷舍發現已成白骨

高雄知名冰店傳食物中毒 11人消暑吃冰致血便、腎衰竭送醫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉縣好美里「長出」25公傾沙灘 種樹固沙遇難題

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣布袋鎮好美里居民今年自籌種植椰子樹幼苗，盼縣府每月1至2次供水灌溉。記者黃于凡／攝影
嘉義縣布袋鎮好美里居民今年自籌種植椰子樹幼苗，盼縣府每月1至2次供水灌溉。記者黃于凡／攝影

嘉義縣布袋鎮「天空之鏡」好美里沙灘近年復育有成，沙灘面積拓增25公頃，海岸線至岸邊距離增加近300公尺，但這塊新增的國土缺乏管轄單位，林務局今年不再提供樹苗，由地方自行購買，也面臨需水車灌溉樹苗困境。縣長翁章梁今視察說，將媒合公私單位開協調會一起解決。

議員翁聰賢說，好美里沙灘早期曾存在過，但因沙洲流失而消失，這幾年在社區努力下又回來了，這塊新增沙灘在地圖上不存在，屬於未登錄土地，原則上是內政部管轄，但台17線以西算是雲嘉南濱海管理處負責，土地目前權責不清楚，應召開協調會釐清權責，在權責合理情形下才能提供協助。

好美社區發展協會理事長蔡信得說，好美里沙灘流失最嚴重時，海岸線貼近陸地，若沙持續流失會造成堤防危機，若沙太多又會飄進魚塭造成文蛤死亡，固沙和防風並重下，歷年由林務局提供木麻黃樹苗，9年來種植1萬多棵樹，盼縣府提供水車，每月給予1至2次灌溉幼苗。

蔡信得說，經地方共同努力種樹固沙，現將沙灘面積拓增25公頃，海岸線至岸邊距離從150公尺，拉長至逾400公尺，增加的沙灘屬於國有未登錄土地，因缺乏管轄單位，現在種樹面臨難題，今年林務局以非管轄區不再提供樹苗，將自行籌措經費繼續種樹固沙。

好美農漁產業經理鄭怡雯說，海岸邊經常飄來廢棄蚵棚，廢物利用改製成圍籬，插在沿岸固沙，沙灘面積擴大後就可以種樹，但沙灘養分貧脊，樹苗不一定能存活，若沒有下雨約需2周灌溉一次，才能確保樹苗不會枯死，期望公私合力推動觀光，讓好美里的故事被看見。

翁章梁表示，感謝長老教會、好美里鄉親長期固沙，有關水車部分，將媒合雲嘉南濱海國家風景區管理處、布袋鎮公所、長老教會等單位開協調會，討論所需人力、物力，尋找擴大養沙成效的方式，盼推動在地深度旅行。

嘉義縣布袋鎮好美里居民今年自籌種植木麻黃幼苗，盼縣府每月1至2次供水灌溉。記者黃于凡／攝影
嘉義縣布袋鎮好美里居民今年自籌種植木麻黃幼苗，盼縣府每月1至2次供水灌溉。記者黃于凡／攝影
好美社區發展協會理事長蔡信得（右一）今向嘉義縣長翁章梁（左二）爭取水車灌溉樹木幼苗。記者黃于凡／攝影
好美社區發展協會理事長蔡信得（右一）今向嘉義縣長翁章梁（左二）爭取水車灌溉樹木幼苗。記者黃于凡／攝影
嘉義縣布袋鎮好美里沙灘復育有成，居民以廢棄蚵棚搭建籬笆、種植木麻黃固沙，拓增沙灘面積25公頃。記者黃于凡／攝影
嘉義縣布袋鎮好美里沙灘復育有成，居民以廢棄蚵棚搭建籬笆、種植木麻黃固沙，拓增沙灘面積25公頃。記者黃于凡／攝影
嘉義縣布袋鎮好美里沙灘復育有成，居民以廢棄蚵棚搭建籬笆、種植木麻黃固沙，拓增沙灘面積25公頃。記者黃于凡／攝影
嘉義縣布袋鎮好美里沙灘復育有成，居民以廢棄蚵棚搭建籬笆、種植木麻黃固沙，拓增沙灘面積25公頃。記者黃于凡／攝影

沙灘 翁章梁 蚵棚

延伸閱讀

夢幻海景「杜夢灣」！動感海洋的N種打開體驗方式

沙灘發現詭異足跡「1條線→扇形」下秒消失在水裡！專家看照片急勸快逃

影／南澳神秘沙灘首見綠蠵龜上岸 保育界重大發現

花蓮縣禁止沙灘車在沙灘活動 縣府加強稽查

相關新聞

颱風泰利只帶一日雨 水庫進帳少台南水情黃燈無法解除

颱風泰利外圍環流掃過南部雖然台南許多地區下雨，正雨勢集中在平原與沿海地段、各水庫進帳不多，市府表示，減壓供水的黃燈仍無法...

嘉縣好美里「長出」25公傾沙灘 種樹固沙遇難題

嘉義縣布袋鎮「天空之鏡」好美里沙灘近年復育有成，沙灘面積拓增25公頃，海岸線至岸邊距離增加近300公尺，但這塊新增的國土...

不讓日月潭泳渡專美於前！南市首辦泳渡虎頭埤 18日開始報名

不讓日月潭泳渡專美於前，台南市政府呼應市議員李偉智在虎頭埤舉辦泳渡的建議，決定8月13日舉辦「2023虎頭埤水與綠─泳渡...

嘉市微笑商店版圖增43家 貼心照顧者喘息再出發

為減輕照顧者壓力，嘉義市長期照顧管理中心結合社區網絡與嘉市店家攜手合作成立「家庭照顧者微笑商店」，成立1周年在店家響應下...

新建大樓若發生電動車火警 台南消防局：31件滅火毯定夠用

電動車蔚為風潮，一輛電動車起火最少需20噸的水才能撲滅，因應新建大樓地下停車場如發生電動車火災，台南市已有31件滅火毯，...

南市和緯路1公里施工3年 路旁軟體科技園區指日可待

台南市眾所期盼，也關係地方發展的和緯路五段延伸工程進度已達92％，預計在9月完工，由於關係到安平的觀光交通，市長黃偉哲今...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦