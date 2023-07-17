雲林高鐵管制區唯一便道 路面破損嚴重縣府專案修路

雲林縣土庫鎮高鐵沿線列屬地層下陷管制區，高鐵下方雲158甲通往雲97線的便道，雖只短短約500公尺，但車流大路面受損累累，雲林縣府以專案經向高鐵局申請修繕獲准，將以不影響高鐵地基安全的低強度、高流動建材施工，預定近期內封路動工，10月完工。

高鐵雲林縣土庫段受地層下陷影響，過去以每年約6.5公分的沈陷量下陷，為維護高鐵安全，多年前曾在下陷區動工將橫跨高鐵的台78線快速道路，原為土方高架改以輕質建材，重新施工進行「減重」。此外，高鐵沿線禁抽地下水，推廣旱作廣闢黃金廊道，才使高鐵雲林段的沈陷獲得紓緩。

位於土庫高鐵下方，連接雲158甲及雲97線公路的高鐵便道，雖僅短短約500公尺，卻是管制區內唯一的高鐵通道，土庫鎮長陳特凱說，高鐵便道開通多年，車流大卻未曾修繕，路面凹陷破損累累，影響行車安全，居民陳情希望改善。

雲林縣長張麗善今天會同工務處及縣議員王鈺齊、張維心等人現勘，張麗善說，便道位於高鐵的管制區，不能任意挖掘施工，因此工務處以專案計畫向高鐵局申請修繕，預定今年9月動工、10月完工，提供平整安全道路，屆時將封路約50天，請車輛繞道。

工務處長汪令堯指出，高鐵下道路屬鐵路禁限建範圍，須依「鐵路兩側禁建限建辦法」規定辦理，未來將以390萬元，對高鐵下寬4.7公尺的兩側便道共修繕約630公尺，採「低強度、高流動」混凝土施工法，打造路基更加穩固。

縣府表示，為維護高鐵便道承載安全，在路口設有限重10噸以下的車輛通行，但地方反映，長期來仍有不少大型車為求方便直接通行，才使便道路面受損，也將會請警方加強取締。