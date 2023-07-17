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颱風泰利只帶一日雨 水庫進帳少台南水情黃燈無法解除

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
颱風泰利只帶一日雨，南化水庫進帳少台南水情黃燈無法解除。記者周宗禎／翻攝
颱風泰利只帶一日雨，南化水庫進帳少台南水情黃燈無法解除。記者周宗禎／翻攝

颱風泰利外圍環流掃過南部雖然台南許多地區下雨，正雨勢集中在平原與沿海地段、各水庫進帳不多，市府表示，減壓供水的黃燈仍無法解除。

今年第4號颱風「泰利」雖為南部區域帶來水氣，不過降雨主要分布在濱海地區，山區僅短暫降雨，水庫進帳不多。水利署統計，曾文水庫7月11日至16日進帳1100萬噸，蓄水量由13.68%微升至15.52%，蓄水量微幅提升。供應民生用的水南化水庫蓄水量6535萬噸，蓄水率73.02%。整體蓄水量從5月19日最低8549萬噸回升到7月17日的1億8,138萬噸，整體水情有緩慢回穩趨勢，但水情黃燈無法解除。市府請民眾保持隨手節水習慣。

市府水利局表示，近日受益於「泰利」外圍環流水氣，加上連日午後短暫山區對流，對水庫稍有挹注，截至7月17日上午曾文-烏山頭水庫蓄水量1億1,603萬噸，蓄水率19.80%，南化水庫蓄水量6,535萬噸，蓄水率73.02%。整體蓄水量從5月19日最低8,549萬噸回升到7月17日的1億8,138萬噸，整體水情有緩慢回穩趨勢，但仍處於減壓供水黃燈須注意因應。

水利局表示，南化水庫部分最近一個月合計從旗山溪甲仙攔河堰越域引水為南化水庫帶來約3800萬噸存水量；曾文-烏山頭水庫因嘉南灌區二期作第1、2組加強灌溉管理，第3到第6組節水休耕停灌，持續檢討管控出水量，希望蓄水量能撐過枯水期。

颱風泰利只帶一日雨，曾文水庫進帳少台南水情黃燈無法解除。記者周宗禎／翻攝
颱風泰利只帶一日雨，曾文水庫進帳少台南水情黃燈無法解除。記者周宗禎／翻攝

南化水庫 曾文水庫 烏山頭水庫

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