颱風泰利只帶一日雨 水庫進帳少台南水情黃燈無法解除

颱風泰利外圍環流掃過南部雖然台南許多地區下雨，正雨勢集中在平原與沿海地段、各水庫進帳不多，市府表示，減壓供水的黃燈仍無法解除。

今年第4號颱風「泰利」雖為南部區域帶來水氣，不過降雨主要分布在濱海地區，山區僅短暫降雨，水庫進帳不多。水利署統計，曾文水庫7月11日至16日進帳1100萬噸，蓄水量由13.68%微升至15.52%，蓄水量微幅提升。供應民生用的水南化水庫蓄水量6535萬噸，蓄水率73.02%。整體蓄水量從5月19日最低8549萬噸回升到7月17日的1億8,138萬噸，整體水情有緩慢回穩趨勢，但水情黃燈無法解除。市府請民眾保持隨手節水習慣。

市府水利局表示，近日受益於「泰利」外圍環流水氣，加上連日午後短暫山區對流，對水庫稍有挹注，截至7月17日上午曾文-烏山頭水庫蓄水量1億1,603萬噸，蓄水率19.80%，南化水庫蓄水量6,535萬噸，蓄水率73.02%。整體蓄水量從5月19日最低8,549萬噸回升到7月17日的1億8,138萬噸，整體水情有緩慢回穩趨勢，但仍處於減壓供水黃燈須注意因應。