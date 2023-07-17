南市交通死亡老人占近半 市府啟動高齡交通安全計畫

台南市平均30日交通事故死亡人數，65歲以上老人占4成5，台南市政府今天啟動路老師與區里合作宣導高齡交通安全計畫，市長黃偉哲期盼透過路老師和鄰里社區合作，提升高齡者對用路安全的風險意識，降低交通事故的發生率，保障長輩行的安全。

黃偉哲強調人命無價，維護交通安全是大家的責任，他說，根據統計，年長者的交通事故發生率較高，因此市府特別鎖定高齡族群，結合交通、民政與教育體系，並搭配路老師落實交通安全宣導，例如藉鄰里旅遊時在遊覽車上放交通安全的宣導影片，讓道安觀念意識深植於長輩心中，盼能降低長輩事故的發生率。他說，目前南市車禍死亡人數為6都第2高，希望透過交通安全宣導等措施，讓人數再降低。

交通局長王銘德表示，根據統計，台南市65歲以上高齡長者在交通事故死亡人數中約占4成5以上，由此可知維護長輩行的安全是當前刻不容緩的工作，因此南市府特別向中央爭取經費，招募並訓練在地路老師，目前共有79位認證合格的路老師投入宣講行列，巡迴鄰里社區辦理高齡交通安全宣導活動。

交通局指出，南市府與中央合作，自7月起開始巡迴於32個里，將辦理64場宣導活動，主題內容包括行人、自行車、汽機車與電動代步器等正確用路安全知識，並結合路老師透過以淺顯易懂、活潑有趣的互動方式，再加上社區共餐、區里文康出遊活動及行動醫院下鄉等各宣傳管道，期盼傳達正確交通安全觀念意識給予高齡長者。

交通局說，這32個里是老人家因交通事故死亡人數較多的里，包括赤崁、成德、永康、龍山、建南、安西、金華、崑山、甲頂、勝利里等。