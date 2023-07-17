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台南七股積水太空包惹禍？水利局喊冤就是強降雨
台南市昨中午泰利颱風外圍環流驟雨七股區三股里傳出積水10公分，外界傳出主因是水閘門被太空包擋住排水口而積水，市府水利局澄清，主因是低窪地區強降雨，雨量超過道路側溝保護標準，積水約20分鐘已退去。
水利局副局長詹益欽表示，七股沿海地區由於地勢低窪，短時間內強降雨就容易積水，為解決水患，水利局6月底開始施作抽水站平台，在做水閘門前，先以太空包隔開海水與大排，預防海水倒灌。工程預估再一周即可完工，屆時將安裝可開關水閘門，避免強降雨造成水患。
他說，昨七股區雨勢實在過大，短短30分鐘累積雨量就超過60毫米，道路側溝保護標準是10分鐘12至15毫米，七股10分鐘24毫米(上午1150-1200)，早已超過道路側溝保護標準，導致道路積水10公分。
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