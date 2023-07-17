病患每天竟吃藥近20種 奇美醫推整合減少非必要藥

許多中老年人因年紀增長、健康變化看診科別、吃的藥越來越多，奇美醫院發現越來越多病患，尤其部分身心障礙者每天要吃多達近20種、50顆藥物，部分藥效重複、藥吃太多無助病情甚至增加病患身體、金錢負擔。院方推出今整合醫療服務、今公布初步成果，呼籲吃多種藥物的病患多利用。

奇美整合醫療中心主任蔡岡廷舉最近案例說，81歲陳女士因慢性病長期看心臟血管內科、內分泌暨新陳代謝科、整形外科與眼科。今年5月跌倒骨折開刀，術後行動更不便，就診又多了骨科、神經內科，服用藥物高達16種。轉介整合專診賴志政醫師整合處方，藥物減少到8種，以後也只需兩個月看診一次，家人直呼安心又方便。

院方表示，今年承接台南市衛生局「身心障礙者整合照護計畫」，五月至今已安排專人關心身心障礙病人，健康與就醫狀況超過1000名病患。並改變開辦身心障礙整合專診，成人與小兒整合醫學專科醫師提供服務，安排志工協助就診，排除病患行動不便而伴隨的就醫困擾。

蔡岡廷說，台南有98505人持有身心障礙證明，超過11000人超過一成在奇美醫院就醫、很多面臨看太多科、吃太多藥疑慮。為服務多病、失能、多重用藥身心障礙者，安排專人關心經常就醫身障病人，並在容易到達、不需電梯、空間最大的一樓診間設置身心障礙整合專診，專科醫師提供整合醫療服務，志工協助減少行動不便就醫困擾。

兒科與整合醫學雙專科醫師余曼君指出，身心障礙者就醫經常是全家人負擔。如果病情複雜，多科就診更讓人身心俱疲。整合看診考量病況與意願，為病人找出最簡單有效的治療方式。如果因疾病或失能實在不方便到醫院，也提供居家整合醫療，尤其身心障礙兒童老人，到宅訪視服務確保病人的醫療照護不打折。