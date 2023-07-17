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享全套伴手禮、SUP體驗2天深度遊 雲林徵求海洋音樂祭代言人

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣去年舉辦「雲西海洋音樂祭」帶進人潮，成功活絡地方生機。圖／雲林縣政府提供
雲林縣去年舉辦「雲西海洋音樂祭」帶進人潮，成功活絡地方生機。圖／雲林縣政府提供

雲林海洋音樂祭將於7月29日登場，縣政府祭出全套伴手禮、免費立式划槳SUP體驗及拍攝短片、2天深度旅遊等誘因，徵求活動代言人，將通過初選及網路票選，選出2位代言人，網路報名只到今晚11時59分截止。

雲林海洋音樂祭將於7月29、30日及8月5、6日連續兩周末，在雲林縣四湖三條崙海水浴場登場，縣長張麗善說，音樂祭節目豐富，有音樂表演、夏日市集、沙灘排球、泡泡水樂園、SUP水域活動、森林秘境體驗、Happy Hour限量美食等活動，精彩可期。

活動期間集結高人氣歌手樂團，演出陣容有台灣代表性經典搖滾樂團「四分衛」、全方位創作才子「鼓鼓呂思緯」、金曲獎最佳國語男歌手「Leo王」及台灣流行龐克樂團「怕胖團」及優質表演團隊等輪番演出。

縣府徵求18至30歲外向活潑、勇於面對鏡頭並熱衷表演或主持活動的年輕朋友報名參加活動代言人甄選，招募活動分為第一階段初選及第二階段網路票選，最終挑選出2位最具魅力的代言人參與海洋音樂祭獨家活動。

張麗善說，獲選活動代言人可享有4大福利，包括精選雲西濱海農漁牧特色產品、獲得參與宣傳短片拍攝工作、免費體驗原價超過1000元的SUP活動及免費參加雲西深度微旅行2日遊，體驗海線鄉鎮特色風情，發掘沿海，農、漁、牧產業特色。

縣府文化觀光處長陳璧君指出，希望借重更多有為青年的力量，共同行銷推廣雲林海線觀光產業與景點，網路報名只到今晚23時59分截止，19日公布晉級名單、接續7月20至28日進行網路票選活動，有興趣者只要線上一鍵送出報名資料，就有機會成為專屬代言人，報名資訊可上「慢遊雲林」及「文化觀光處」FB粉絲專頁 查詢。

雲林海洋音樂祭將徵求活動代言人，圖為去年海洋音樂祭活動宣傳請來肌肉男和清涼辣妹代言。記者蔡維斌／攝影
雲林海洋音樂祭將徵求活動代言人，圖為去年海洋音樂祭活動宣傳請來肌肉男和清涼辣妹代言。記者蔡維斌／攝影
雲林縣去年舉辦「雲西海洋音樂祭」帶進人潮，成功活絡地方生機。圖／雲林縣政府提供
雲林縣去年舉辦「雲西海洋音樂祭」帶進人潮，成功活絡地方生機。圖／雲林縣政府提供

雲林 海洋音樂祭 樂團 觀光

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