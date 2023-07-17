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盤點登革熱疫區熱點 台南進駐家戶、地下室代清囤積物與死角

聯合報／ 記者李文德／台南即時報導
仁德成功里前兩天針對10戶囤積物品嚴重的住家協助清運，廢棄物整理下來足以形成一座小山相當驚人。記者李文德／翻攝
仁德成功里前兩天針對10戶囤積物品嚴重的住家協助清運，廢棄物整理下來足以形成一座小山相當驚人。記者李文德／翻攝

台南本土登革熱確診昨為止累積347例，仁德成功里前兩天針對家戶中囤積物品卻無法獨力清理的住戶，協助清運。仁德區公所表示，本周起會針對住家屋後溝的廢棄物進行清運。另東區確診病者也突破百例，東區區公所也盤點疫區熱點周遭8處大樓地下室，已協助投藥完成，也請管委會改善。

仁德成功里長鄭晴而說，有的民眾家中囤積許多物品，不過卻無法獨力清理急需幫助。地方志工主動前往協助清運。前兩天總共清理10戶住家，廢棄物品整理起來相當驚人，可以形成一座小山。

不過仁德疫情熱區化學清消數次，有些隱藏死角難深入防治。本周起仁德區公所將針對各家戶的屋後溝清理。

區長黃素美表示，有些住戶在屋後溝附近放置物品，化學噴藥可能有難以觸及的地方，甚至造成巡檢防疫人員的不便，更讓死角成病媒蚊溫床。目前已盤點疫區近30條屋後溝的囤積物，本周起將逐一清理。呼籲居民若有私人物品請盡快清理，否則將由公所強力清除。

另東區區公所為防堵疫情擴散，針對疫區周遭的崇文、崇成里大樓地下室進行化學防治。

東區區長顏能通指出，因病媒蚊喜好孳生地下室陰暗積水處，所以已經疫區周遭2里共44處大樓進行巡檢，共有8棟大樓因屋齡老舊，可能地下室不平整，出現些微坑洞。另集水坑管線連接處縫隙容易出現蚊蟲，目前區公所已協助投藥完成，也請管委會改善。

仁德成功里前兩天針對10戶囤積物品嚴重的住家協助清運，廢棄物整理下來足以形成一座小山相當驚人。記者李文德／翻攝
仁德成功里前兩天針對10戶囤積物品嚴重的住家協助清運，廢棄物整理下來足以形成一座小山相當驚人。記者李文德／翻攝
東區區公所日前已前往疫區周遭崇文、崇成里大樓地下室巡檢，共有8處大樓地下室出現些微坑洞，集水坑管線連接縫隙出現蚊蟲，目前區公所已協助投藥完成，也請管委會改善。記者李文德／翻攝
東區區公所日前已前往疫區周遭崇文、崇成里大樓地下室巡檢，共有8處大樓地下室出現些微坑洞，集水坑管線連接縫隙出現蚊蟲，目前區公所已協助投藥完成，也請管委會改善。記者李文德／翻攝
東區區公所日前已前往疫區周遭崇文、崇成里大樓地下室巡檢，共有8處大樓地下室出現些微坑洞，集水坑管線連接縫隙出現蚊蟲，目前區公所已協助投藥完成，也請管委會改善。記者李文德／翻攝
東區區公所日前已前往疫區周遭崇文、崇成里大樓地下室巡檢，共有8處大樓地下室出現些微坑洞，集水坑管線連接縫隙出現蚊蟲，目前區公所已協助投藥完成，也請管委會改善。記者李文德／翻攝

東區 廢棄物 疫情 登革熱 台南

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