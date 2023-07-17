嘉市公園地泉戲水區開放 親子樂消暑

受惠於近期水庫都有降雨，自來水公司五區管理處對水情審慎樂觀，但嘉義市水情燈號仍為減壓供水黃燈。有鑑於盛夏酷暑到處炎熱，玩水是消暑最好去處，嘉義市政府於上周5開放公園地泉，假日親子戲水消暑樂不可支。

由於水情燈號仍維持在黃燈，而隔壁嘉義縣竹崎親水公園、東石魚人碼頭、故宮南院等陸續開放戲水，市民期盼隨著水情趨緩，早日開放。

市府聽到市民的心聲，在上周5開放部分公園噴泉，地泉戲水區也開放，包括中正公園、文化公園、Kano園區等，市民假日親子到公園玩水消暑到處傳來歡笑聲。

市府表示，這些地泉型噴泉，噴水後可以就地回收，且用水量不是很多，評估後在暑假期間開放，讓小朋友可以戲水消暑。

據水利署統計，今天嘉義地區水情燈號維持減壓供水的黃燈。仁義潭水庫，有效蓄水量1540.82萬立方公尺，蓄水率62.1%。蘭潭水庫，有效蓄水量835.19萬立方公尺，蓄水率90.6%。

水公司表示，因應水情燈號，乾旱時期實施第一階段停止供水並予鉛封的對象（含噴水池、澆灌、沖洗外牆、街道及水溝等），因水利署尚未變更水情燈號，目前嘉義地區仍屬減壓供水之黃燈，因此嘉義縣市有11處暫無配合解除鉛封的規劃期程；部分公園或公有觀光地區恢復使用，係因原本就沒有納入水公司鉛封控管，由縣市政府自主節水管理。

水公司說明，鉛封的對象是含噴水池、澆灌、沖洗外牆、街道及水溝等幾類，但不得影響民眾如廁、洗手等涉及環境衛生使用。