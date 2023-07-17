找回台南消失的溪流 環保、文史團體倡議「開蓋」

台南市舊城區有多條溪流隨著城市開發加蓋，衍生排水、衛生等問題，文史、環保團體倡議打開水溝蓋讓這些溪流呈現人文歷史與親水美景，市府爭取前瞻補助，選在福安坑溪建興國中段打造示範點，NGO團體要求市府盡快邀學者專家全面調查水路通盤檢討，加速推動「開蓋」；水利局表示，歡迎文史等單位提案，若可行即會爭取經費開蓋。

台南市舊城區主要河川福安坑溪、德慶溪。枋溪、文元溪，但隨著城市發展多沒入地下成了箱涵、溝渠，其中福安坑溪僅在建興國中處露天，水質清澈，小魚優游，是少人知道的天地；而德慶溪、枋溪則是全部加蓋，只有文元溪流入台南公園燕潭河段仍可見。

文史、NGO團體近年來不斷倡議，為舊城區的河川掀蓋，以彰顯文化古都水與生活、文化、歷史及城市進步的關係，直到最近都發局以「府城古河道重現計畫─福安坑溪古河道露明段水環境開放空間改善計畫」，爭取前瞻經費3800萬元補助，要打造府城古河道重現的第一個示範點，總算有了起步。

台南社大講師吳仁邦表示，民間團體已倡議十幾年，眼看台中、雲林等縣市都有大動作，南市卻連樓梯響都沒有，市府過去態度太過保守，幾乎沒有進展，欣喜最近獲得前瞻經費補助要在福安坑溪露天段要做景觀改善，恢復河川生命力，但腳步仍慢，應同步啟動舊城區河川的水文調查，並邀請專家學者、居民討論，找出適合開蓋河段，有計畫性爭取經費，分段執行。

都發局表示，目前永福路以西的福安坑溪河段路線較為明確，建興國中河段是起步，其他地下化河段會盤點並逐步規畫。水利局長韓榮華說，許多溪流因都市發展變成道路或商業使用，要一一開蓋確有困難性，但若有適當河段可開蓋，歡迎文史等團體提案，會提報水利署環境營造計畫爭取經費。