【即時短評】為古河道開蓋 不讓城市文化之美留有遺憾

台南市文史、環保團體倡議舊城區古河道開蓋多年，都發局最近也爭取到前瞻經費，要打造福安坑溪露天河段為古河道重現的第一個示範點，雖是起步，卻是重要一步。以古城人文自居的府城，400年發展史中，河川卻消失了，不加足馬力驅動溪流掀蓋，城市文化之美將留有遺憾。

台南是文化首都，城市之開發和水密不可分，舊城區聚落都沿著溪流而建，「我家門前有小河」是早期寫照，隨著自來水普及、交通及汙染考量，這些溪流地下化，上方成了巷道，甚至蓋了房子，這些消失的溪流成為追思名詞。

但隨著城市的進步以及人文歷史觀念的抬頭，家前門後有小河卻成期盼。雲林縣打掉停車場，呈現雲林溪律案廊道風貌去年完工，為城市發展下為溪流開蓋的成功案例，台中柳川、綠川的整治與景觀改善，也都成為觀光客必到景點，台南雖有竹溪整治及景觀改造，卻是針對露天溪，為消失河川掀蓋，喚起城市歷史記憶卻慢了點，還待努力。

都發局長徐中強坦言，並不是全面開蓋就是好的，歷史水文的再現地方團體已經醞釀共識並推行已久，這次會辦理多場討論會、工作坊收納意見，然後結合文史、學界、NGO團體及市府跨局處意見，做整合型提案，未來也會凝聚公民意識與促進居民自主參與，增進對於古河道價值的認同感。

舊城區溪流沿線有如台南的開發史，福安坑周邊就坐擁孔廟、台灣文學館、南美館、司法博物館、浸信會、愛國婦人館等豐富文化資產，兼具歷史、景觀、生態、觀光、環境教育等多元價值，更有無數靠溪流而居，為生活拼鬥的故事，就待選擇適當河段來呈現。台南城市發展非一日可成，古溪開蓋也非一蹴可及，但民眾的期盼卻是迫切的，不希望有第一步卻無第二步，也考驗市府團隊的決心與毅力，不能只做半套。