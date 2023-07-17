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曾為地方禁地 台南關廟大潭埤戲水活動秒殺

聯合報／ 記者李文德／台南報導
台南市政府首度在關廟區大潭埤辦水域活動，免費體驗獨木船、立式划槳等，報名秒殺。記者李文德／攝影
台南市政府首度在關廟區大潭埤辦水域活動，免費體驗獨木船、立式划槳等，報名秒殺。記者李文德／攝影

台南關廟區17公頃大潭埤曾因不少落水意外，當地人視為禁地，南市觀光旅遊局前天和昨天首度在大潭埤辦水域遊驗活動，報名秒殺，居民希望挹注觀光。有議員認為，周遭救護設備要到位，才能討論後續活化方式；市府表示，將與土地所有權人溝通，未來辦常態活動。

74歲居民說，過去常常聽長輩們說每年都會有人落水，所以會要求小朋友別隨便靠近玩水，且還有軍人公墓，更不喜歡晚上前往，公墓遷走後1999年改建為旺萊公園，如今打破禁忌讓遊客戲水、帶動地方觀光，非常開心。

南市觀旅局在大潭埤南側水域舉行免費活動，包括體驗獨木船、龍舟板、立式划槳等，網路與現場的報名全都額滿，參與的親子直呼「好玩！想再玩一次」；基於安全，市府也與高雄科技大學合作，出動超過20名救災人力在旁協助。

市議員陳皇宇說，會再爭取更多戲水活動，希望每3個月就有1次常態性體驗，不過要先將周遭的救護設備全部到位，才能討論後續活化空間的問題。

觀旅局指出，此處土地所有權人包含教育部、農水署及部分私有地，由1名承租戶有水域使用權，這次活動是各方支持下無償提供使用，承租戶也願幫助在地觀光，如果要增設救生設備裝置、舉辦常態活動，市府會與各單位溝通。

議員 親子 年改

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