雲林麥寮後安大橋改建 車須繞道

雲林麥寮鄉後安大橋是台塑六輕工業區往來麥寮、台西的重要橋梁，橋齡逾40年老舊不堪、僅兩車道尖峰時段容易塞車及肇事，地方一再陳情改善，台塑運用麥電促協金補助1億多元昨天起封橋拆除重建，預計明年底完工，此段期間以兩側便橋通行，地方居民憂上下班面臨交通考驗；縣府表示，加派人力疏導車流。

縣府工務處指出，有便橋不影響上、下班車流通行，不過便橋禁行中、大型車輛，全時段都要改駛至雲1線，施工期間每天早上6點半到8點上班時間，會配合調撥雲1線車道，呼籲大車依照路口的指示牌繞行。

麥寮鄉老舊的後安大橋封橋拆除，舊橋兩側搭建小型車及機車通行的便橋，施工期間嚴禁通行中、大型車。記者蔡維斌／攝影

後安大橋橫跨麥寮鄉施厝大排，連結雲1線及雲3線道路，當地居民說，原本只是後安村進出的主要橋梁，六輕建廠後車流爆增，平均一天都有上千輛的大小車輛通行，不過橋老舊實在經不起重型車的高流量，每次大型車通行，橋體震動搖搖欲墜，停留橋上等紅燈，震動更擔心不知會不會斷橋，「很可怕！」也因橋面狹窄，橋頭又與聯1道路交叉，轉彎十分困難，雖設有紅綠燈，但每天上下班時段一定要靠人力指揮。

水利署補助7500萬元、台塑運用麥電促協金補助1億3300億元，由縣府辦理改建工程；工務處長汪令堯說，預計2024年9月完工，採落2墩預力梁橋設計，新橋寬18公尺，橋長61.2公尺，拓寬為雙向4車道，橋高也增加近1公尺。