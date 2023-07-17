聽新聞
test
0:00 / 0:00

雲林麥寮後安大橋改建 車須繞道

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林報導
麥寮鄉老舊的後安大橋封橋拆除，舊橋兩側搭建小型車及機車通行的便橋，施工期間嚴禁通行中、大型車，請按指示牌繞行。記者蔡維斌／攝影
麥寮鄉老舊的後安大橋封橋拆除，舊橋兩側搭建小型車及機車通行的便橋，施工期間嚴禁通行中、大型車，請按指示牌繞行。記者蔡維斌／攝影

雲林麥寮鄉後安大橋是台塑六輕工業區往來麥寮、台西的重要橋梁，橋齡逾40年老舊不堪、僅兩車道尖峰時段容易塞車及肇事，地方一再陳情改善，台塑運用麥電促協金補助1億多元昨天起封橋拆除重建，預計明年底完工，此段期間以兩側便橋通行，地方居民憂上下班面臨交通考驗；縣府表示，加派人力疏導車流。

縣府工務處指出，有便橋不影響上、下班車流通行，不過便橋禁行中、大型車輛，全時段都要改駛至雲1線，施工期間每天早上6點半到8點上班時間，會配合調撥雲1線車道，呼籲大車依照路口的指示牌繞行。

麥寮鄉老舊的後安大橋封橋拆除，舊橋兩側搭建小型車及機車通行的便橋，施工期間嚴禁通行中、大型車。記者蔡維斌／攝影
麥寮鄉老舊的後安大橋封橋拆除，舊橋兩側搭建小型車及機車通行的便橋，施工期間嚴禁通行中、大型車。記者蔡維斌／攝影

後安大橋橫跨麥寮鄉施厝大排，連結雲1線及雲3線道路，當地居民說，原本只是後安村進出的主要橋梁，六輕建廠後車流爆增，平均一天都有上千輛的大小車輛通行，不過橋老舊實在經不起重型車的高流量，每次大型車通行，橋體震動搖搖欲墜，停留橋上等紅燈，震動更擔心不知會不會斷橋，「很可怕！」也因橋面狹窄，橋頭又與聯1道路交叉，轉彎十分困難，雖設有紅綠燈，但每天上下班時段一定要靠人力指揮。

水利署補助7500萬元、台塑運用麥電促協金補助1億3300億元，由縣府辦理改建工程；工務處長汪令堯說，預計2024年9月完工，採落2墩預力梁橋設計，新橋寬18公尺，橋長61.2公尺，拓寬為雙向4車道，橋高也增加近1公尺。

車道 六輕 紅綠燈

延伸閱讀

通往六輕的麥寮後安大橋封閉拆橋 中、大型車請繞道

台72線施工 苗栗客屬大橋到出磺坑匝道東行明起5天管制

西螺大橋旁超大公園開放了 賞景、乘涼還能練武

觀光重地主要道路竟藏危險 路面坑洞、積水樣樣來

相關新聞

台南古河道「開蓋」 福安坑溪先露臉

台南市舊城區有多條溪流隨著城市開發加蓋，衍生排水、衛生等問題，文史和環保團體倡議打開水溝蓋讓這些溪流呈現親水美景，對此，...

雲林麥寮後安大橋改建 車須繞道

雲林麥寮鄉後安大橋是台塑六輕工業區往來麥寮、台西的重要橋梁，橋齡逾40年老舊不堪、僅兩車道尖峰時段容易塞車及肇事，地方一...

新聞眼／古溪重見天日 考驗台南市府決心

台南舊城區聚落沿著溪流而建，早年寫照「我家門前有小河」，隨著都市化，家門前後能有小河是奢望，溪流名稱更彷彿是追思名詞。外...

廣角鏡／暌違23年 觀音瀑布回來了

封閉23年的嘉義縣竹崎鄉觀音瀑布昨天重新開園，主要瀑布共4座，水量充沛壯觀，今起售票入園，遊客須將車停在溪心寮停車場，步...

曾為地方禁地 台南關廟大潭埤戲水活動秒殺

台南關廟區17公頃大潭埤曾因不少落水意外，當地人視為禁地，南市觀光旅遊局前天和昨天首度在大潭埤辦水域遊驗活動，報名秒殺，...

人行道地磚鋪面太像機車格 嘉市府宣導改善

嘉義市中山路人行道的地磚鋪設方式被誤認為是停車格，近期不少人停機車挨罰，向市議員陳情，辦理會勘；市府交通處解釋，人行道有...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦