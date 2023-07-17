人行道地磚鋪面太像機車格 嘉市府宣導改善

嘉義市中山路人行道的地磚鋪設方式被誤認為是停車格，近期不少人停機車挨罰，向市議員陳情，辦理會勘；市府交通處解釋，人行道有繪設白色的機車停車格位，才可以停放機車，未來檢討人行道舖面時也進行改善，現階段將和警方加強宣導何者是合法停放處。

據了解，中山路從嘉義火車站到噴水圓環的地磚鋪面，有用淡色地磚排出的線條，大小類似機車格位；不過有居民認為，真正的機車格是用白線畫出，差異其實很明顯，多留意就能發覺不同，別心存僥倖。

市警局交通隊解釋，5月起不停讓行人的大執法，取締項目包括占用人行道，因此特別執法，從5月1日起到7月中旬累計在中山路此段人行道違規停機車30幾件，各開罰600元。

市議員黃敏修日前邀市府交通處、工務處、警察局，指出人行道鋪面存在許多「疑似停車格」，恐會引誘違規，盼不要誤導使民眾以為是停車格，荷包因此失血。