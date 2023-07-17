新聞眼／古溪重見天日 考驗台南市府決心

台南舊城區聚落沿著溪流而建，早年寫照「我家門前有小河」，隨著都市化，家門前後能有小河是奢望，溪流名稱更彷彿是追思名詞。外縣市已有打開河川變身觀光客必訪景點，府城以古城人文自居，若河川不見天日，台南400年歷史難窺全貌。

舊城區溪流沿線有如台南的開發史，福安坑周邊就坐擁孔廟、台灣文學館、南美館、司法博物館、浸信會、愛國婦人館等豐富文化資產，兼具歷史、景觀、生態、觀光、環境教育等多元價值，更有無數靠溪流而居，為生活拼鬥的故事，就待選擇適當河段來呈現。

雲林打掉停車場，呈現雲林溪律案廊道風貌去年完工，為溪流開蓋的成功案例，台中柳川、綠川的整治與景觀改善，也都成為觀光客必到景點；台南雖有竹溪整治及景觀改造，卻仍是針對露天溪，要讓消失河川掀蓋、喚起歷史記憶，腳步慢了點。

南市都發局長徐中強則認為並不是全面開蓋就是好的，會辦理多場討論會、工作坊收納意見，然後結合跨界意見做整合型提案，未來也促進居民參與，增進對於古河道價值的認同感；然而，古溪開蓋非一蹴可及，但民眾期盼卻是迫切的，不希望有第1步卻無第2步，也考驗市府團隊的決心與毅力，不能只做半套。