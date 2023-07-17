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台南古河道「開蓋」 福安坑溪先露臉

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南報導
台南市福安坑溪僅建興國中校區的河段開蓋。記者鄭惠仁／攝影
台南市福安坑溪僅建興國中校區的河段開蓋。記者鄭惠仁／攝影

台南市舊城區有多條溪流隨著城市開發加蓋，衍生排水、衛生等問題，文史和環保團體倡議打開水溝蓋讓這些溪流呈現親水美景，對此，市府爭取前瞻計畫補助，選在福安坑溪建興國中段打造示範點。民間團體要求盡快全面通盤檢討水路，加速推動「開蓋」；水利局表示，歡迎提案，若可行會爭取經費開蓋。

舊城區主要河川福安坑溪、德慶溪、枋溪、文元溪，隨著城市發展多沒入地下成了箱涵、溝渠，其中福安坑溪僅在建興國中處露天，水質清澈，小魚優游，是少人知道的天地；文元溪流入台南公園燕潭河段仍可見；德慶溪、枋溪則是全部加蓋。

文史、NGO團體近年來不斷倡議「為舊城區的河川掀蓋」，以彰顯文化古都水與生活、文化、歷史及城市進步的關係，直到最近都發局以「府城古河道重現計畫－福安坑溪古河道露明段水環境開放空間改善計畫」，爭取前瞻經費3800萬元補助，要打造古河道重現第1個示範點，被視為起步。

台南社大講師吳仁邦表示，民間團體已倡議10幾年，台中、雲林等縣市都有大動作，南市卻連樓梯響都沒有，市府過去態度太保守，應同步啟動舊河川水文調查，並邀請專家學者、居民討論，找出適合開蓋河段，有計畫性爭取經費、分段執行。

市議員許至椿認為，若水不會臭，安全也沒問題，就可規畫開蓋，也必須提早對氣候變化，以及監測晨間到晚上的水位、流量、水質變化，期待盡早啟動，呼應台南400年活動。

都發局表示，目前永福路以西的福安坑溪河段路線較明確，其他地下化河段會盤點並逐步規畫。水利局長韓榮華說，許多溪流因都市發展變成道路或商業使用，要一一開蓋有困難性，歡迎文史等團體提案，會提報水利署環境營造計畫爭取經費。

台南 水質 水利局

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