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不用潛水就可觀察水下世界！台南社大博覽會教你這樣玩

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南社大自然享畫班推動色鉛筆描畫生態物種的學習，重現達爾文觀察物種的紀錄方式。記者鄭惠仁／攝影
台南社大自然享畫班推動色鉛筆描畫生態物種的學習，重現達爾文觀察物種的紀錄方式。記者鄭惠仁／攝影

使用窺箱，不用潛水就可觀察水下世界！台南社大今天下午在水交社文化園區舉辦教與學博覽會，十足的共學行動，學員製作窺箱，滿足孩子觀察水下生物的慾望；也教導民眾土壤採樣，初步辨別土壤汙染；更有道路標線的設計，常欠缺對行人路權尊重的省思。

教與學博覽會的籌畫者陳冠達表示，本次博覽會特別以從「有伴」到「友伴」，讓「我」變成「我們」的主題設計。博覽會設計多個主題區，包括「剛剛好的速度遊台灣-鐵馬旅行區」、「減廢修修修-修繕同好區」、「公民科學家-生態遊戲區」、「生活研究-友善城市設計區」。

綠交通社以Ubike為教具，倡議宜行城市的生活概念。社長曾德平說，透過步行結合Ubike，希望推動市民理解這樣的速度才適合台南；另許多道路標線的設計，仍以車輛為主要思考，欠缺對行人路權的尊重，希望透過綠交通課程，推動一些改變。

與社大共同倡議龍崎地質公園的龍崎巡守志工許世元也帶著多名志工來參加，他分享，台南社大長期支持地質公園環境教育的設計與推廣，把許多龍崎生態的美好與威脅融入教案，讓在地志工可以具備導覽與守護生態的能力，有社大的幫忙，讓家園未來可以有更好的發展。

針對龍崎穿山甲常受到犬殺威脅的議題，環境教師晁瑞光設計阿甲戰士自然創作營的課程，以銀合歡、刺竹製作驅狗魔杖。大小朋友發揮想像力，使用桃花心木旋轉的落葉作為風力象徵、以雀榕種子寄生的能力象徵再生，創造出各種魔法的想像，化身為哈利波特，為穿山甲驅逐野狗群的威脅，讓活動寓教於樂，也認識了穿山甲的特性與威脅。

自然想畫課程教師謝欣宜，結合色鉛筆及自然描畫的學習，推動色鉛筆手繪生物插畫的學習。她表示，有別於相機的快速記錄，透過色鉛筆的調色，忠實呈現自然物種的樣貌，有如回到達爾文發現並記錄原始物種的年代。

活動上，許多學員體驗後，當場報名相關的課程。台南社大表示，目前200多門課程已有近4千人次報名，許多課程接近額滿，請市民把握機會選課。

台南社大樹公民社群以一公園一棵樹的學習，培力參加者辨識公園常見的草本植物。記者鄭惠仁／攝影
台南社大樹公民社群以一公園一棵樹的學習，培力參加者辨識公園常見的草本植物。記者鄭惠仁／攝影
不用潛水也可觀察水下世界，公民科學家提供窺箱體驗，學習生態觀察的方式。記者鄭惠仁／攝影
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台南

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