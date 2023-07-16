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台南歸仁警分局辦3對3鬥牛賽 新豐高中囊括高男、高女組冠軍

聯合報／ 記者李文德／台南即時報導
歸仁警分局今舉辦暑期青春盃青少年3對3籃球賽預賽，總共20隊80人熱烈參與，觀賽民眾看到青少年打球的英姿，大聲驚呼「有國手級水準！」記者李文德／攝影
歸仁警分局今舉辦暑期青春盃青少年3對3籃球賽預賽，總共20隊80人熱烈參與，觀賽民眾看到青少年打球的英姿，大聲驚呼「有國手級水準！」記者李文德／攝影

台南市歸仁警分局今天在新豐高中舉辦暑期青春盃青少年3對3籃球賽預賽，邀請國、高中生，總共20隊80人熱烈參與，有民眾看到青少年打球的英姿，大聲驚呼「有國手級水準！」

參與比賽的青年表示，因為暑假不知道該做什麼安排，父母們也再三叮囑不要隨意到聲色場所逗留，就與朋友共同組隊參與比賽。

各選手在比賽過程中發揮高昂鬥志及高超球技，觀賽民眾指出，最刺激的就屬高男組冠軍賽，雙方隊伍分數五比五持平，經過一番鏖戰兩隊互不相讓，最後一秒倒數時，新豐高中選手一記三分球，讓戰況明朗奪得冠軍。民眾說「兩方表現有國手級水準，相當刺激！」

歸仁警分局表示，此次新豐高中最為優異，囊括高男、女組雙料冠軍，國男組則由歸仁國中拔得頭籌。日後各組前4名也將代表歸仁警分局轄區，與其他好手一決高下。

歸仁警分局今舉辦暑期青春盃青少年3對3籃球賽預賽，總共20隊80人熱烈參與，觀賽民眾看到青少年打球的英姿，大聲驚呼「有國手級水準！」記者李文德／攝影
歸仁警分局今舉辦暑期青春盃青少年3對3籃球賽預賽，總共20隊80人熱烈參與，觀賽民眾看到青少年打球的英姿，大聲驚呼「有國手級水準！」記者李文德／攝影

台南

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