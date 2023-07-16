精品芒果熱銷！黃偉哲當拍賣官 200箱開店即秒殺

台南市政府與大遠百合作推薦台南愛文芒果，今天在板橋大遠百舉辦一日快閃展售，一開店兩百箱芒果就銷售一空。台南市長黃偉哲與妻子劉育菁到現場，黃偉哲更擔任一日拍賣官，將台南芒果評鑑特等獎(冠軍)農友莊賢隆的頂級芒果，以10萬元高價賣出，所得款項後續將捐作公益。

黃偉哲表示，台南物產豐富，像是芒果、蘭花、芝麻等豐富農產，都是全台最多，在國內外有口皆碑。而台南芒果在國外屬於高價商品，國內消費者非常有福氣，可以用實惠價格，享受精品的台南芒果。他說，若是買不到現場商品，還可以宅配訂購，也提醒，芒果產季進入中期，大家不要錯過品嘗台南芒果的時機。

今日現場推出公益拍賣台南芒果評鑑特等獎的冠軍芒果王禮盒，6公斤12粒裝，底價2萬元起標，熱烈競價下拍出10萬元。黃偉哲感謝得標者支持農友、支持公益，歡迎國人用新台幣下架台南優質芒果，買過、吃過台南物產好滋味後，再來台南吃個夠、玩透透。

今日展售活動集合台南各區參展單位代表到場推廣物產，有台南精品芒果禮盒、南化龍眼蜂蜜、手作黑糖、鹽水帥哥番茄果乾、後壁俗女村精釀米啤酒、芝麻先生芝麻糕等台南嚴選物產。其中南市農產運銷公司推出的茄芷袋裝芒果組、左鎮區農會的彩虹芒果禮盒具特色，也相當吸睛。