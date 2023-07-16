快訊

被問獨立參選笑而不答 郭台銘說要用選票把民進黨換掉

獨／台北老字號吃到飽漲價仍撐不住？ 開業30年驚傳頂讓

年僅38歲解放軍天才科學家「因公犧牲」 重創AI兵推系統

聽新聞
test
0:00 / 0:00

精品芒果熱銷！黃偉哲當拍賣官 200箱開店即秒殺

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市政府到新北市板橋大遠百賣芒果，熱銷200箱。圖／台南市政府提供
台南市政府到新北市板橋大遠百賣芒果，熱銷200箱。圖／台南市政府提供

台南市政府與大遠百合作推薦台南愛文芒果，今天在板橋大遠百舉辦一日快閃展售，一開店兩百箱芒果就銷售一空。台南市長黃偉哲與妻子劉育菁到現場，黃偉哲更擔任一日拍賣官，將台南芒果評鑑特等獎(冠軍)農友莊賢隆的頂級芒果，以10萬元高價賣出，所得款項後續將捐作公益。

黃偉哲表示，台南物產豐富，像是芒果、蘭花、芝麻等豐富農產，都是全台最多，在國內外有口皆碑。而台南芒果在國外屬於高價商品，國內消費者非常有福氣，可以用實惠價格，享受精品的台南芒果。他說，若是買不到現場商品，還可以宅配訂購，也提醒，芒果產季進入中期，大家不要錯過品嘗台南芒果的時機。

今日現場推出公益拍賣台南芒果評鑑特等獎的冠軍芒果王禮盒，6公斤12粒裝，底價2萬元起標，熱烈競價下拍出10萬元。黃偉哲感謝得標者支持農友、支持公益，歡迎國人用新台幣下架台南優質芒果，買過、吃過台南物產好滋味後，再來台南吃個夠、玩透透。

今日展售活動集合台南各區參展單位代表到場推廣物產，有台南精品芒果禮盒、南化龍眼蜂蜜、手作黑糖、鹽水帥哥番茄果乾、後壁俗女村精釀米啤酒、芝麻先生芝麻糕等台南嚴選物產。其中南市農產運銷公司推出的茄芷袋裝芒果組、左鎮區農會的彩虹芒果禮盒具特色，也相當吸睛。

芒果 黃偉哲

延伸閱讀

台日交流熱絡 日本山口縣到林百貨辦觀光物產展

台南停車智慧化比例全國第一 每年減少碳排放2.92噸

安倍晉三紀念影像展台南登場 安倍與李登輝天堂飲酒同樂畫作曝

台南國產龍眼蜂蜜評鑑頒獎35人 黃偉哲：好吃的蜂蜜都在台南

相關新聞

停車格內機車仍被開紅單？ 小心這格子不能停車

有嘉義市民將機車停在市區中山路「停車格」內反而被開單，因而向市議員陳情，經議員黃敏修了解，原來這格子並不是停車格，而是間...

台南聖母廟月老牆上貼滿4萬對結婚照 辦聯誼活動名額秒殺

台南位在安南區的正統鹿耳門聖母廟，最近連續舉辦兩次單身聯誼活動，報名的男性都大爆滿，主要原因除了與市府合辦，多了身分認證...

精品芒果熱銷！黃偉哲當拍賣官 200箱開店即秒殺

台南市政府與大遠百合作推薦台南愛文芒果，今天在板橋大遠百舉辦一日快閃展售，一開店兩百箱芒果就銷售一空。台南市長黃偉哲與妻...

通往六輕的麥寮後安大橋封閉拆橋 中、大型車請繞道

雲林縣麥寮鄉後安大橋是六輕工業區往來麥寮、台西的重要橋梁，橋齡已逾40年老舊不堪，且僅兩車道尖峰時段容易塞車成交通瓶頸，...

嘉義觀音瀑布開園！水量充沛超壯觀 開放售票入園

封閉23年的竹崎觀音瀑布今天重新開園，縣長翁章梁今參加開幕儀式，現在水量充沛瀑布壯觀，在仁觀二號橋可體驗沁涼瀑布，民眾若...

鹿耳門土城聖母廟單身聯誼秒殺 未婚者猛敲碗光棍節再辦！

台南市政府民政局與正統鹿耳門聖母廟攜手合作，8月20日在七夕情人節前夕舉辦「戀在鹿耳門‧月老牽良緣part2」單身聯誼，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦