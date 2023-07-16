嘉義觀音瀑布開園！水量充沛超壯觀 開放售票入園

封閉23年的竹崎觀音瀑布今天重新開園，縣長翁章梁今參加開幕儀式，現在水量充沛瀑布壯觀，在仁觀二號橋可體驗沁涼瀑布，民眾若欲一睹瀑布風景，明起開放售票入園，需將車輛停在停車場，再搭乘接駁車或步行木棧道至瀑布觀賞處。

阿管處指出，觀音瀑布園區鄰近文峰遊客中心，對一般遊客而言是屬於較易到達的淺山瀑布區域，周邊有龍山村水道頭老街、文峰村溪心寮聚落與龍眼灶、金獅村紙寮遺址等傳統產業遺跡，建議遊客可安排半日或一日遊。

觀音瀑布合作社表示，因通往觀音瀑布道路狹窄，為行車安全考量，禁止一般汽、機車入園，需將車輛停在溪心寮停車場，步行約30分鐘進入園區或付費搭乘接駁，採購票方式入園，明起開放現場售票，全票票價訂為70元，另有團體、學生、敬老優惠票價。