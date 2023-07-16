停車格內機車仍被開紅單？ 小心這格子不能停車

有嘉義市民將機車停在市區中山路「停車格」內反而被開單，因而向市議員陳情，經議員黃敏修了解，原來這格子並不是停車格，而是間格線，黃敏修要求市府相關單位加宣導，避免讓人有「搶錢」的誤解。

嘉義市中山路人行道可以停機車，但是有些騎士明明停在「停車格」內，竟然還是收到違規罰單，不服氣地向市議員黃敏修陳情，黃敏修到現場了解，果然中山路存在許多疑似「停車格」的停車位，怎麼停在格子裡的機車還會收到罰單，難怪市民會有「搶錢」的感受。

黃敏修日前召集市府交通處、工務處、警察局會勘現場；交通處表示，人行道上可以停機車是要在有繪設白色機車停車格位，才是合法停放機車處。人行道上的這些是「間格線」並不是停車線。

市府表示，因此造成市民誤解，會檢討人行道舖面時進行改善，在還沒有改善前會和警方加強宣導人行道沒有畫設停車格就不是合法停車處。

市警局交通隊表示，依據道路交通管理處罰條例，在人行道上違規停車可罰600元。會配合市府加強宣導。