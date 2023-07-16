颱風外圍環流強降雨灌台南 七股積水進民宅 預防性撤離

受到泰利颱風外圍雲系影響，台南市午間也下起大雨，夾雜風勢，讓民眾有「颱風來了」的錯覺，七股區三股里位於濱海地區，地勢低窪，近期又有水利工程施作中，短時間強降雨消退不及，一度發生積水情形，有行動不便的民眾家中進水，消防隊也出動進行預防性撤離，所幸目前雨勢趨緩，水勢陸續消退中。

南市消防局今天12時許接獲報案，七股區三股里因短時間強降雨有積水情形，有民眾因日前受傷行動不便，為安全起見出動第三救災救護大隊七股分隊前往現場協助，將老婦人接往三股活動中心安置，待積水退去後再行返家。

三股里里長黃仙立說，三股里南39線往十份里路段因地勢低窪，又接近三股溪與里內大排交界，若短時間強降雨就會有積淹水情形，市府也投入經費增設水閘門、抽水機改善工程並將護岸加高，目前工程仍在施作中，午間雨勢實在太大，短短30分鐘累積雨量就超過60毫米，造成水勢宣洩不及。