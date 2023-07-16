路跑搭配蔬食擦出什麼火花？ 首屆「蔬跑盃」千人來體驗

雲林縣首場把健康路跑與健康蔬食兩大元素結合的第1屆「蔬跑盃」路跑大賽，今天在雲林縣古坑鄉綠色隧道由縣長張麗善鳴槍起跑，逾3000人參加，沿著古坑農園一路跑，瀏覽農業大縣綠野風光。黃姓參賽者說，運動和飲食是健康兩大要素，跑步時會自我提醒想健康就要多吃蔬食、多運動，別具創意。

張麗善表示，「蔬跑盃」路線充分展現雲林農產特色，沿途可欣賞鳳梨、芒果、甘蔗、絲瓜和文旦農園，沿途體力補充站，一改以往的肉菜，改成全蔬食創意料理，這是一場很特別的路跑，鼓勵大家除了多運動也要吃健康。

起跑前，由健身房專業教練帶領熱身，隨後縣長張麗善、古坑鄉長林慧如等人鳴槍，「超馬老爹」羅維銘率領10K組先起跑，接著5K組及健康組千人起跑，場面壯觀。

「蔬跑盃」並非全馬賽事，仍吸引全台知名馬拉松跑團包括大腳丫長跑團、基隆好馬及人數最多的斗南「彌勒SUPER TEAM」參賽，成大雲林分院也組隊參加，宣揚多動健康食的好處。

蔬跑盃最大特色是融入蔬食市集元素，來自全台包括慈濟等蔬食創意小吃攤，讓跑者品嘗雲林在地美味蔬食。蔬食8和初蔬食也推出健康飲品、甜點和鹹食等健康美食多元選擇。

縣府計畫處長李明岳說，「蔬跑盃」全面無紙化，使用電子成績單證明完賽，抽獎和市集點數兌換都透過線上系統完成，參賽衣更是採用寶特瓶回收的紗纖維製作，獎盃也是由廢棧板和廢棄黃銅片製成，呼應循環經濟，體現環保。